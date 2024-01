Γ. Γεραπετρίτης: Κοινή αντίληψη Ελλάδας και Αιγύπτου για τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο

Η διμερής πολιτική και οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου, μαζί με το κοινό τους όραμα για περιφερειακή ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία, θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, την Τετάρτη στο Κάιρο.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασιών των δύο χωρών, επισήμανε ότι είναι η τρίτη φορά που επισκέπτεται την Αίγυπτο με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας και υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι βαθιά ριζωμένη στις ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εστίασαν στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στην ανησυχία επέκτασής της στην ευρύτερη περιοχή και στους πιθανούς τρόπους συνεργασίας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία για τον συντονισμό της δράσης τους.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για την κατάσταση στη Γάζα και την αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη, την πιθανότητα επέκτασης της κρίσης στο Λίβανο και την αυξανόμενη ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αποτυπώνοντας το επίπεδο των διμερών σχέσεων και το κλίμα των επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν κοινή αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή και είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν τις πολυδιάστατες προκλήσεις.

Ειδικότερα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα, ως κορυφαία πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο, και η Αίγυπτος που ελέγχει τον γεωστρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ της Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή τη Διώρυγα του Σουέζ, είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν και να υπερασπιστούν την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Απηύθυνε έκκληση για άμεση δράση λόγω της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και του μεγάλου αριθμού νεκρών, σημειώνοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε για την παράδοση περισσότερων φαρμάκων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Γάζας είναι ένα πρώτο βήμα από τα πολλά που θα έπρεπε να γίνουν. Αυτά τα βήματα, προσέθεσε, θα έπρεπε να περιλαμβάνουν την παροχή βασικών αγαθών για όσους έχουν ανάγκη, καθώς και βασικές εγκαταστάσεις για τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εκτοπισμός και ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους με ειρήνη και ευημερία, χωρίς το φόβο επιθέσεων και τρομοκρατίας. Ως προς τούτο, προέταξε πως πρέπει να καταρτιστεί ένα συνολικό λεπτομερές σχέδιο με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας μας να κάνει ό,τι μπορεί για να παράσχει περισσότερα βασικά αγαθά, τρόφιμα και φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του Καΐρου για την εξεύρεση λύσεων στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση και την πρότασή του τόσο για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και για την επόμενη ημέρα μετά τον πόλεμο.

Ανέφερε πως η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της ΕΕ και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών, είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης και να συμβάλει στον τερματισμό αυτής της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τους τρόπους ισχυροποίησή της, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σηματοδοτεί άλλη μια σημαντική γέφυρα μεταξύ των δύο κρατών και εθνών, παράλληλη με την περαιτέρω συνεργασία σε τομείς, όπως το εμπόριο και ο πολιτισμός.

Τέλος, ο Γ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τις σχέσεις της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, σημείωσε θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί την προσεχή Δευτέρα τον Σάμεχ Σούκρι ως υπουργός Εξωτερικών ενός από τα παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι. Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη σε καλό κλίμα, υπήρξαν συνομιλίες και σύγκλιση απόψεων για διμερή και περιφερειακά θέματα με έμφαση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Στη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο ήταν επίσης παρών ο κ. Σούκρι, και συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Η συζήτηση διήρκησε 45 λεπτά, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται, ότι με την άφιξή του στο Κάιρο ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία.

Μετά το πέρας του γεύματος εργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμέντ Αμπούλ Γκέιτ. Η συνάντηση έλαβε χώρα στην έδρα του Αραβικού Συνδέσμου στο Κάιρο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter).

