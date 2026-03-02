Γ. Γεραπετρίτης: Ασύμμετρη η κατάσταση στο Ιράν, η Σούδα δεν είναι καθόλου στον σχεδιασμό τους

«Για πρώτη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σύρραξη που εμπλέκει τόσες πολλές χώρες - περισσότερες από δέκα», δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας «ασύμμετρη» τη συγκυρία που διαμορφώνεται σε σχέση με το Ιράν μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι έντονα ασύμμετρα. Διαφαίνεται ότι, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, η κατάσταση στην ηγεσία του Ιράν, καθώς και στους Φρουρούς της Επανάστασης, είναι σχετικά άτακτη, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή πρόβλεψη των δυνητικών χτυπημάτων. Έχω την αίσθηση, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή η έμφαση από την πλευρά του Ιράν δίνεται κυρίως στις αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται πέριξ του Κόλπου», επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη Ράνια Τζήμα και στο in.gr. Και προσθέτει: «Όσο πιο άτακτη είναι η κατάσταση, τόσο πιθανότερα είναι και τα ασύμμετρα χτυπήματα».

Αναφερόμενος ειδικά στις αμερικανικές βάσεις στη Σούδα της Κρήτης, ο κ. Γεραπετρίτης σημειώνει: «Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το επιχειρησιακό σκέλος: κατά πόσον οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει σήμερα το Ιράν έχουν το βεληνεκές ώστε να μπορούν να φτάσουν έως τη Σούδα; Πρόκειται για ένα εξαιρετικά τεχνικό ζήτημα. Δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ βαλλιστικός πύραυλος τέτοιου βεληνεκούς, ώστε να υπάρχει ασφαλής γνώση. Σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο, εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή η Σούδα δεν αποτελεί στόχο που βρίσκεται στον σχεδιασμό των Ιρανών, απ’ ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας — κάτι που αποτελεί βασικό πρωτόκολλο σε περιόδους σύρραξης».

Για τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στην ευρύτερη περιοχή, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «σε ολόκληρη την Ασία και την Άπω Ανατολή βρίσκονται Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί λόγω του ότι ταξίδευαν προς την Ελλάδα μέσω Κατάρ ή των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Όπως προσθέτει, «από την πρώτη στιγμή, όλες οι πρεσβείες μας βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, εκδίδουμε διαρκώς ανακοινώσεις και έχουμε αυξήσει τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών», διαβεβαιώνοντας ότι «παρά την εμπόλεμη κατάσταση και την παρουσία Ελλήνων σε ολόκληρη την Ανατολή, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας χωρίς μέριμνα και φροντίδα».

Ο υπουργός επισημαίνει, τέλος, ότι «υπάρχει συγκεκριμένο και πλήρως επεξεργασμένο σχέδιο επαναπατρισμού, το οποίο τίθεται ήδη σε εφαρμογή από σήμερα για τις χώρες στις οποίες δεν ισχύουν περιορισμοί εναέριου χώρου». Όπως τονίζει, «έχει προηγηθεί εξαντλητική προπαρασκευή - περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη, ίσως, ευρωπαϊκή χώρα - που περιλαμβάνει σχέδιο πολιτικών πτήσεων μόλις αρθούν οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο και, εφόσον απαιτηθεί, ειδικές πτήσεις».

