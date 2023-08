Φ. Μπελέρης σε Ράμα: Η Αλβανία δεν δέχεται το γεγονός ότι στη Χειμάρρα ζει ελληνική εθνοτική μειονότητα

Απαντώντας στην ανάρτηση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα την Τρίτη, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, που παραμένει κρατούμενος, σημείωσε πως «η Αλβανία δεν αναγνωρίζει ότι στη Χειμάρρα κατοικεί εθνική ελληνική μειονότητα».

Υπενθυμίζεται πως ο Έντι Ράμα τη χτεσινή του ανάρτηση υπονόησε ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας απαιτεί διαφορετική μεταχείριση λόγω της ελληνικής υπηκοότητάς του.

Προς απάντηση, ο Μπελέρης τονίζει ότι τα Τίρανα δεν αναγνωρίζουν την ελληνική μειονότητα στη Χειμάρρα και υποστηρίζει ότι στα 33 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού, μόνο ένα άτομο, έχει συλληφθεί για τα φερόμενα εκλογικά εγκλήματα. «Κι αυτό το άτομο είμαι εγώ και είμαι ελληνικής καταγωγής» τονίζει και συνεχίζει υπενθυμίζοντας ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου αναφέρθηκαν 35 περιπτώσεις εκλογικών παρατυπιών, αλλά και πάλι μόνο εκείνος συνελήφθη και προφυλακίστηκε.

Επίσης, στην ανάρτησή του ο κ. Μπελέρης επισημαίνει: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας δεν είναι δικαίωμα που μας δίνει ο πρωθυπουργός Ράμα. Αυτό συνέβη από την ίδρυση του αλβανικού κράτους και αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της Αλβανίας από την Κοινωνία των Εθνών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη:

Απιστία (απάτη)

Σήμερα διάβασα μια πολύ όμορφη (αν και ιδιότροπη και εύγλωττη) ανάρτηση. Το έγραψε ένας καλός και σύγχρονος πολιτικός που όπως είδα λέγεται Edi Rama. Πιθανότατα είναι συνώνυμο του Edi Rama, πρωθυπουργού της Αλβανίας, ο οποίος μια εβδομάδα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2023 με αποκάλεσε δημόσια «προσωπικό του εχθρό» και με πρόσβαλε με χυδαίο τρόπο, αποκαλώντας με αδαή σιτηρά, αποβράσματα, σκουπίδια και άλλες παρόμοιες κατάρες.

Σίγουρα θα είναι συνώνυμο γιατί ο «καλός» Edi Rama γράφει διαφορετικά και αναφέρεται σε άλλη χώρα που δεν είναι η Αλβανία.

«Ο καλός» Edi Rama ενοχλήθηκε από το μεγάλο συλλαλητήριο στη Χειμάρα, στις 14-8-2023, για την απελευθέρωσή μου. Λέει ότι το συλλαλητήριο οργανώθηκε από Έλληνες πολιτικούς. Υποθέτω ότι παρεξήγησε. Το συλλαλητήριο διοργάνωσαν Αλβανοί πολίτες ελληνικής και αλβανικής καταγωγής, όπου μεταξύ άλλων μίλησαν και οι δήμαρχοι από την Ελλάδα. Ήταν αυτοί οι πολίτες της Αλβανίας που, παρά τα όσα έκανε ο πρωθυπουργός Ράμα, δεν φοβήθηκαν αλλά με ψήφισαν και με εξέλεξαν δήμαρχο τον Μάιο.

Ο «καλός» Edi Rama αναφέρεται μόνο στο γεγονός ότι έχω και ελληνική υπηκοότητα. Ξεχνάει (όπως και ο πρωθυπουργός Ράμα) ότι γεννήθηκα στη Χιμάρα, είμαι ελληνικής καταγωγής και μιλάω ελληνικά. Όλοι στην οικογένεια μου μιλάνε ελληνικά, λες και μιλάει ο περισσότερος πληθυσμός της Χειμάρας. Παρ' όλα αυτά, η Αλβανία δεν δέχεται το γεγονός ότι στη Χιμάρα ζει ελληνική εθνοτική μειονότητα. Αναγνωρίζει μόνο την παρουσία Ελλήνων στους δήμους Finiq και Dropull. Η ύψωση της ελληνικής σημαίας δεν είναι δικαίωμα που μας δίνει ο πρωθυπουργός Ράμα. Αυτό συνέβη από την ίδρυση του αλβανικού κράτους και αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση της Αλβανίας από την Κοινωνία των Εθνών.

Ο «Καλός» Έντι Ράμα μιλάει για προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την Αλβανία με δικαιώματα ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν γνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός του Edi Rama, από όλη την αλβανική ακτογραμμή, έχει χαρακτηρίσει μόνο τη Χιμάρα ως περιοχή στρατηγικής επένδυσης τουρισμού. Ληστεία ελληνικής περιουσίας στη Χιμάρα, όχι σε άλλες περιοχές της Αλβανίας. Μόνο στη Χειμάρα έχουμε "στρατηγικούς επενδυτές" που αποδεικνύονται όλοι φίλοι του πρωθυπουργού Έντι Ράμα...

Ο "καλός" Edi Rama δεν θα μάθαινε ότι αυτά τα 33 χρόνια (δηλαδή από την πτώση του κομμουνισμού) που ακούμε για εκλογικά εγκλήματα μόνο ένα άτομο έχει συλληφθεί, αυτός είμαι εγώ και είμαι ελληνικής καταγωγής.

Ο "καλός" Έντι Ράμα, επίσης, δεν θα μάθαινε ότι στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου αναφέρθηκαν 35 περιπτώσεις εκλογικών παρατυπιών. Μόνο εγώ έχω συλληφθεί και έχω προφυλακιστεί.

«Ο καλός» Έντι Ράμα σωστά λέγεται ότι ΗΠΑ και Ευρώπη υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στο αλβανικό δικαστικό σύστημα. Αφού όμως όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, στην περίπτωσή μου είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα στη δικαιοσύνη δεν πάνε καλά μετά:

- Η αστυνομία με ανέκρινε με τις μεθόδους ασφαλείας της Hoxha, οι οποίες έχουν απαγορευτεί από τη δεκαετία του 1990, στρατολογώντας ένα άτομο που έχει καταδικαστεί για απάτη,

- Ο εισαγγελέας που στη συνέχεια διέταξε την αστυνομία να κάνει την υποκλοπή δεν είχε τη δικαιοδοσία να διατάξει αυτή την υποκλοπή,

- Την ώρα της σύλληψης δεν διέπραττα καμία παράνομη πράξη, άρα δεν υπάρχει κατάφωρο,

- Οι δικαστές που ξεκίνησαν την υπόθεση εναντίον μου ήταν όλοι πρώην ηγέτες ή στενοί φίλοι του Αλβανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

- Σε κανένα σημείο παράνομης υποκλοπής δεν σημαίνει ότι δίνω χρήματα για να αγοράσω ψήφους.

- Ο Εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου του ΣΠΑΚ χρησιμοποίησε πλαστό έγγραφο που ισχυρίζεται την καταδίκη μου στο παρελθόν, όταν στη μαρτυρία ποινής, που εκδίδεται ηλεκτρονικά, βρίσκομαι ατιμώρητος.

- Για υποτιθέμενη διαφθορά 40.000 ΟΛΩΝ (380 ευρώ) είμαι υπό κράτηση εδώ και τρεις μήνες. Κατ' αναλογία, πόσους αιώνες πρέπει να φυλακιστούν δεκάδες συνεργάτες του Ράμα, που διώκονται για διαφθορά;

Ο "Καλός" Edi Rama αναφέρεται σε μια αλβανική παροιμία που απαιτεί "να μην κάψει το πάπλωμα για ψύλλο". Να παραθέσω μια ελληνική παροιμία: "το λιοντάρι ξεχωρίζει και από το θόι". Δεν χρειάζεται να δούμε πολλά. Από όσα έκανε ο πρωθυπουργός Ράμα στην περίπτωσή μου, μπορούμε να βγάλουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τη γενική κατάσταση της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου στην πατρίδα μου την Αλβανία.

Τέλος, ο "καλός" Edi Rama λέει ότι Έλληνες και Αλβανοί είναι "one face, one race". Ίσως ναι, ίσως όχι. Πάντως ο Ράμα ως πρωθυπουργός δείχνει σίγουρα ότι είναι "one face, one race" με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν μιλάει και για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και απαιτεί να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του.

Συμπερασματικά, ο "καλός" Edi Rama λέει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της άστατη. Ας πει τότε στον πρωθυπουργό Edi Rama να με αφήσει να ορκιστώ δήμαρχος. Αυτό δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι απόφαση του Γενικού Διευθυντή Φυλακών.

Po pres Edi Rama!

Φρέντι Μπελέρι

Δελτίο τύπου

16/8/2023