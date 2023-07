Ερντογάν - Τατάρ: «Η Δύση να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Ο Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος του Ψευδοκράτους, υποδέχθηκε την Πέμπτη τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Λευκωσία ανήμερα της 49ης θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής του 1974.

Ο Ερντογάν και ο Τατάρ είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση για να συζητήσουν τις διμερείς σχέσεις και το Κυπριακό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Ersin Tatar, the president of the Turkish Republic of Northern Cyprus, welcomes Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Lefkosa https://t.co/AJoBUbJu4L pic.twitter.com/chI35hZh6t — Anadolu English (@anadoluagency) July 20, 2023

Μετά τη συνάντηση, οι ηγέτες αναμένεται επίσης να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου όπου θα υπογραφούν διάφορες συμφωνίες.

Νωρίτερα, ο Ερντογάν παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου τερματικού κτιρίου και του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου Ερτζάν

President Recep Tayyip Erdoğan paid a visit to the Atatürk Monument in Lefkoşa and laid a wreath. pic.twitter.com/2zjn5vPy3d — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 20, 2023

Μιλώντας στην τελετή, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να άρει τους «καθαρά πολιτικούς» περιορισμούς στο Ψευδοκράτος που όπως είπε, στερούνται νομικής βάσης.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου να υποστηρίξουμε το ιδανικό των δύο ισότιμων κρατών που θα ζουν δίπλα-δίπλα, αντί της κουλτούρας της κυριαρχίας, της έντασης και της σύγκρουσης στο νησί της Κύπρου", πρόσθεσε.

«Αναγνωρίστε την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου όσο το δυνατόν πιο σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

#BREAKING 'I'm reiterating historic call I made to entire world from UN podium: Recognize Turkish Republic of Northern Cyprus as soon as possible,' says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/12ulpHjHiQ — Anadolu English (@anadoluagency) July 20, 2023

Πρόσθεσε δε ότι «Δεν τίθεται θέμα για έναρξη νέας διαπραγματευτικής διαδικασία αν δεν καταγραφεί διεθνές στάτους ισότητας και ισοπολιτείας για τους Τουρκοκυπρίους».

Διαβάστε ακόμα:

Ερντογάν: Στα Κατεχόμενα με απευθείας πτήση από Άμπου Ντάμπι εγκαινιάζει το παράνομο αεροδρόμιο