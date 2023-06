Ερντογάν: Καλώ την Ελλάδα να σταματήσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να σταματήσει τους εξοπλισμούς στο Αιγαίο, λέγοντας: "Επιδιώκουμε να μειώσουμε τις εχθροπραξίες, όχι να τις αυξήσουμε».

Πάντως, ο ίδιος δεν απέκλεισε, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από την επίσημη επίσκεψη του στο Αζερμπαϊτζάν, τη συνάντηση με το Έλληνα πρωθυπουργό που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Ιουλίου στο Βίλνιους.

«Μετά την εκλογή μας, ο Μητσοτάκης μας τηλεφώνησε και μας συνεχάρη. Υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, αν συμβεί κάτι τέτοιο στο Βίλνιους, δεν θα διστάσουμε να συναντηθούμε. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες. Όσο δεν υπάρχουν μηνύματα υπαναχώρησης από καιρό σε καιρό, επιδιώκουμε τη μείωση των εχθροπραξιών, όχι την αύξησή τους. Ως εκ τούτου, θα του μιλήσουμε και εκεί. Φυσικά, υπάρχει κάτι εδώ. Έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Τι είναι; "Κύριε Πρωθυπουργέ, σταματήστε τους εξοπλισμούς. Θέλω να πω, πού θα φτάσετε με αυτούς τους εξοπλισμούς; Η Αμερική συνεχίζει να σας δίνει όπλα σε αφθονία. Τα αγοράζετε επειδή η Αμερική σας τα δίνει δωρεάν ή τα αγοράζετε επειδή δεν θέλουν λεφτά;". Πιθανότατα θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι υπάρχουμε για να μειώσουμε τους εχθρούς μας, όχι για να τους αυξήσουμε. Αυτή είναι η Τουρκία, αυτός είναι ο Ερντογάν" φέρεται να δήλωσε σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, αναφερόμενος στις συνομιλίες για το Κυπριακό δήλωσε ότι η νέα ελληνοκυπριακή κυβέρνηση είναι «σε πιο ειρηνική ατμόσφαιρα» αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της «Βόρειας Κύπρου».

Πρόσθεσε δε ότι η «ΕΕ δεν είναι με το μέρος της Βόρεια Κύπρου. Ενέταξαν αμέσως τη Νότια και άφησαν απέξω από την Ένωση την Βόρεια Κύπρο. Όπως φαίνεται μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ειλικρινής. Πέρασαν 50 χρόνια και η Ευρωπαική Ένωση είναι ακόμα στο ίδιο σημείο. Δεν άλλαξε τίποτα. Θα τα θέσουμε αυτά τα πράγματα στο τραπέζι»

Αδιάλλακτη στάση για Σουηδία

Η Σουηδία δεν θα πρέπει να αναμένει αλλαγή στάσης από την Άγκυρα σχετικά με την υποψηφιότητά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ στη σύνοδο κορυφής της αμυντικής συμμαχίας τον επόμενο μήνα, εκτός εάν αποτρέψει τις διαδηλώσεις κατά της Τουρκίας στη Στοκχόλμη, δήλωσε την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία δεν μπορεί να προσεγγίσει θετικά την υποψηφιότητα της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ όσο "τρομοκράτες" διαμαρτύρονται στη Στοκχόλμη και η θέση της Τουρκίας θα καταστεί σαφής και πάλι στις συνομιλίες με Σουηδούς αξιωματούχους στην Άγκυρα την Τετάρτη, ανέφερε ο Ερντογάν στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν την Τρίτη.

Πάντως, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία βρίσκεται στην ίδια απόσταση από την Ανατολή και τη Δύση, προσθέτοντας: «Η έννοια μας είναι να είμαστε μαζί με όλες τις χώρες του κόσμου με την ίδια κατανόηση».

