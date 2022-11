Νέα επίθεση Ερντογάν: «Η Ελλάδα να ξέρει τα όρια της»

O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, που εμφανίζεται ως ο μεγάλος μεσάζοντας στις προσπάθειες ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επανέλαβε την πολεμοχαρή ρητορική του εναντίον της Ελλάδας από το Μπαλί όπου συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα, είπε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να ξέρει τα όρια της» και «να θυμάται την ιστορία» ενώ επανέλαβε την απειλή «μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ».

«Επιμένω στο μια νύχτα θα ρθούμε ξαφνικά. Είναι σημαντική για εμένα αυτή η δήλωση. Πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τα όριά της και τους όρους γειτονίας. Όσο και αν γεμίζουν τα νησιά με όπλα, δεν θα τους ωφελήσει. Αν διαβάσουν το παρελθόν, θα δουν τι έχει συμβεί. Όσα είπα, δεν είναι ζήτημα ισχύος, είναι ζήτημα καρδιάς».

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας από την Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου δεν έχει κανένα νόημα ενώ για την Κύπρο είπε ότι η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια καμίας χώρας για την απόφαση που πήρε να εντάξει τα Κατεχόμενα ως μέλος παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. «Θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση σε χώρες που προσεγγίζουν αυτήν την εξέλιξη αρνητικά», τόνισε.

#BREAKING Erdogan say Turkish Republic of Northern Cyprus' observer status in Organization of Turkic States is ‘valid,’ 'doesn't need permission from any country' pic.twitter.com/AYNfaU4D6l