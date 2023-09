Ερντογάν από Ν. Υόρκη: Παράθυρο ευκαιρίας στις σχέσεις με ΕΕ

Η Τουρκία είναι ικανοποιημένη με την αναπτυσσόμενη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τόνισε ότι βλέπει και ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για αναζωογόνηση των δεσμών με την ΕΕ.

«Έχουμε λύσει τα περισσότερα από τα αδιέξοδά μας κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον (πρόεδρο Τζο) Μπάιντεν και αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε περισσότερες συνομιλίες», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους δεξαμενών σκέψης στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

