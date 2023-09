Ερντογάν: Αν χρειαστεί, θα χωρίσουμε δρόμους με την ΕΕ

O Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν δίστασε να πει ότι «μπορούμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν χρειαστεί».

Αφορμή για την ερώτηση ήταν η πρόσφατη υιοθέτηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Στην έκθεση, η οποία υιοθετήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρεται πως η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στον 27μελή συνασπισμό δεν μπορεί να επαναληφθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και η ΕΕ καλείται να διερευνήσει «ένα παράλληλο και ρεαλιστικό πλαίσιο» για τις σχέσεις της με την Άγκυρα.

«Εάν θέλετε να μάθετε πολύ καθαρά την εκτίμησή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να απομακρυνθεί από την Τουρκία. Σε αυτήν την περίοδο που η ΕΕ προχωρά σε κινήσεις απόσχισης από την Τουρκία, θα κάνουμε την αξιολόγησή μας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, μπορούμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν χρειαστεί», είπε ο Ερντογάν στο πλαίσιο δηλώσεων που έκανε στους δημοσιογράφους από το αεροδρόμιο προτού αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη θα συναντηθεί και με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

