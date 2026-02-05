Επίθεση Λαβρόφ κατά Αθήνας: Η Ελλάδα διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία

Επίθεση σε βάρος της Αθήνας εξαπέλυσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας με αφορμή την ελληνική στάση στο θέμα της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τις οποίες δημοσιεύει στη σελίδα της στο Facebook η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «με την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. στην Ουκρανία) η Ελλάδα διέκοψε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, η οποία είχε οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια πολλών δεκαετιών. Διαλύθηκε ένα ολόκληρο φάσμα της ρωσο-ελληνικής συνεργασίας, από την πολιτική και την οικονομία έως τον πολιτισμό και τα ανθρωπιστικά ζητήματα».

Επιπλέον, προστίθεται ότι «συνεχίζουμε να ακούμε τις επιθετικές αντιρωσικές δηλώσεις και αβάσιμες ρωσοφοβικές κατηγορίες εναντίον μας», ενώ τονίζεται ότι «η Ρωσία δεν θα επέτρεπε ποτέ κάτι παρόμοιο εις βάρος της Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι, η δήλωση Λαβρόφ έρχεται ως απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με φερόμενη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία».

Στην απάντησή του ο Σεργκέι Λαβρόφ μιλά για «νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό που βασιλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και κάνει αναφορά στον ελληνικό πληθυσμό που ζει σε ρωσικά εδάφη λέγοντας: «Όμως η Αθήνα δεν τους σκέφτηκε. Δεν έλαβε υπόψη ότι εκεί ζουν τα αδέρφια τους που διατηρούν σχέσεις με την Ελλάδα, έχουν συγγενείς εκεί, και ότι οι ενέργειες της Αθήνας τους προκαλούν έναν κολοσσιαίο αριθμό όχι μόνο προβλημάτων, αλλά και άμεσων απειλών για τη ζωή και την υγεία τους».

Ακολουθεί η ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα με τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ: