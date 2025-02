Επίσκεψη Γ. Γεραπετρίτη στην Ινδία: Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών δεσμών

Συνάντηση με τον Ινδό ομόλογο του Jaishankar είχε σήμερα στο Νέο Δελχί ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Subrahmanyam Jaishankar συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών, με έμφαση στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

During the expanded talks, FM George Gerapetritis & #India FM Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar discussed ways of enhancing bilateral ties, w/ a focus on trade, shipping & investment. Both pledged closer collaboration during #Greece's term in #UNSC.