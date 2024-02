Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδία: Ενίσχυση των ελληνο-ινδικών οικονομικών σχέσεων

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνο-ινδικών οικονομικών σχέσεων, πραγματοποιήθηκε από τις 19 ως τις 24 Φεβρουαρίου 2024 επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστα Φραγκογιάννη.

Στην αποστολή συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος και αντιπροσωπεία 65 ελληνικών επιχειρήσεων από τους κλάδους των ΤΠΕ, των Επιστημών Υγείας, της Ενέργειας, των Κατασκευών, της Ναυτιλίας, της Βιομηχανίας, των Οπτικοακουστικών Παραγωγών, της Αγροδιατροφής, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Ακινήτων και του Τουρισμού.

H Enterprise Greece, με την πολύτιμη υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ινδία και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ινδικών Βιομηχανιών (CII India) και την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (FICCI), συνδιοργάνωσαν σειρά ημερίδων, επισκέψεων και δράσεων δικτύωσης σε τρεις μεγάλες πόλεις της Ινδίας, (Νέο Δελχί, Βομβάη και Μπανγκαλόρ).

Στόχος της αποστολής ήταν η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου, η προώθηση επενδυτικών και εξαγωγικών ευκαιριών και φυσικά η εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Ολοκληρώνοντας περισσότερες από 1.000 Β2Β συναντήσεις και στους τρεις προορισμούς, οι ελληνικές επιχειρήσεις εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ποιότητα, τη συμμετοχή αλλά και την ανταπόκριση των ινδικών επιχειρήσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις συναντήσεις συμμετείχαν πάνω από 250 εταιρείες στο Ν. Δελχί και άνω των 200 σε Βομβάη και Μπάγκαλορ αντίστοιχα.

Η αποστολή ξεκίνησε από το Νέο Δελχί, όπου η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συναντήσεις υψηλού επιπέδου με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ηγέτες του κλάδου και πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους.

Ειδικότερα, οργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας (roundtable) για την Ελλάδα με τίτλο: «Greece - A Tale of Success» στο Νέο Δελχί στο πλαίσιο του 2nd CII India Europe Business and Sustainability Conclave. Χαιρετισμό απεύθυνε η ΓΓΔΟΣΕ και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Μάιρα Μυρογιάννη, ενώ ακολούθησε ομιλία-παρουσίαση του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας, Μαρίνου Γιαννόπουλου, για την επενδυτική και εμπορική πρόταση της Ελλάδας προς την Ινδία.

Το λόγο πήραν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος του ECG, Γρηγόρης Σταματόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πηνελόπη Λαζαρίδου, και ο επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της ινδικής GMR, Amresh Ohri.

Του roundtable προηγήθηκε συμμετοχή του ΥΦΥΠΕΞ, Κώστα Φραγκογιάννη, ως Guest of Honour, στη θεματική ενότητα του Κονκλαβίου που αφορούσε στην ανάπτυξη συνεργασίας Ευρώπης-Ινδίας στους τομείς της Ναυτιλίας και της Γαλάζιας Οικονομίας.

Στις υπόλοιπες θεματικές ενότητες του Κονκλαβίου μίλησαν ο Γιώργος Προκοπίου, Ιδρυτής των εταιρειών Sea Traders S.A., Dynacom Tankers Management Ltd και Dynagas Ltd., ο Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος Συνδέσμου Λιμένων Ελλάδας και Εκτελεστικός Πρόεδρος ΟΛΘ και ο Κωνσταντίνος Μπίκας, Διευθυντής Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Mytilineos Energy and Metals.

Τέλος, λίγο πριν την αναχώρηση για Βομβάη, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Enterprise Greece και του CII (Confederation of Indian Industry), αλλά και μεταξύ των Joist Innovation Park και Adani University, Eurobank με NPCI (UPI) και Fairfax, Eurolife FFH Insurance Group and LTIMindtree.

Ακολούθησε το Επιχειρηματικό Φόρουμ «Ανάπτυξη της Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας: Μελλοντικές Προοπτικές» στη Βομβάη, το οποίο χαιρέτησε με σύντομη παρέμβασή του η ΑΕ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε για το μέλλον της στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδία που όπως είπε διαγράφεται λαμπρό, και κάλεσε τους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν και να συνάψουν ε οικονομικές συνεργασίες που θα αναβαθμίσουν περισσότερο τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός, αφού υπογράμμισε ότι η Ελληνική οικονομία έχει αλλάξει, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχέσεων με την Ινδία σε γεωπολιτικό, αμυντικό και οικονομικό επίπεδο.

Τις εργασίες του φόρουμ άνοιξαν με σύντομους χαιρετισμούς ο Έλληνας ΥΦΥΠΕΞ, Κώστας Φραγκογιάννης και ο αρμόδιος Υπουργός για θέματα Βιομηχανίας της ινδικής Περιφέρειας Maharashtra, Shri Uday Samant, ενώ μεταξύ των ομιλητών ήταν η ΓΓΔΟΣΕ και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κα Μάιρα Μυρογιάννη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφίας Κουνενάκη-Εφραίμογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor, Παναγιώτης Καραμπίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ινδικής Greenstone Advisors, Rahul Goswani, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης συνεργείων στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών, δεδομένων των ανταγωνιστικών κινήτρων που προσφέρει η Ελλάδα και της εξαιρετικά ανεπτυγμένης κινηματογραφικής ινδικής βιομηχανίας Bollywood που έχει την έδρα της κατά κύριο λόγο στη Βομβάη και ο Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ.

Κατά την παραμονή της εθνικής αντιπροσωπείας στη Βομβάη, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της Enterprise Greece και του FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry).

Τελευταίος σταθμός της επιχειρηματικής αποστολής στην Ινδία ήταν η Μπανγκαλόρ, όπου πραγματοποιήθηκε Επιχειρηματικό Φόρουμ με θέμα «Ανάπτυξη της Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας: Μελλοντικές Προοπτικές».

Το φόρουμ χαιρέτησε ο Έλληνας ΥΦΥΠΕΞ, Κώστας Φραγκογιάννης και ο αρμόδιος Ινδός Υπουργός για θέματα Βιομηχανίας, Shri M. B. Patil, ενώ μίλησαν επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, ο επικεφαλής της επιχειρηματικής ανάπτυξης του ινδικού ομίλου Switz, Adam Korakiwala, ο ιδρυτής και Πρόεδρος του ινδικού Gateway Group, Niraj Gemawat, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτριος Πολίτης.