ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, προσθέτοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».

Όπως σημείωσε, από την ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πλοίου είναι δύο Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», τόνισε.

Όσον αφορά το Ιράν, η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι «εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση και για τις πληροφορίες για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μέσω και της πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή». Υπογράμμισε, δε, πως οι κυρώσεις έναντι του Ιράν θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε ότι στο Ιράν η πρεσβεία μας είναι ανοιχτή, επίσης δεν υπάρχει κάποιο αίτημα εκκένωσης.

«H Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το ζήτημα της Γροιλανδίας, απάντησε πως «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη και γενικότερα για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει, ανέκαθεν, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών».

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, όπως είπε, η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, υπενθύμισε, «σύμφωνα με τη δήλωσή μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

«Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές, δε, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», συμπλήρωσε.

Ακόμη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε πως η χώρα μας εκπροσωπείται στη Βενεζουέλα σε επίπεδο επιτετραμμένου. «Είμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα, δεν έχει υπάρξει κάποιο αίτημα για εκκένωση», ανέφερε.

Όσον αφορά τη Σομαλία, σύμφωνα με κ. Ζωχιού, η επίσημη εθνική θέση της Ελλάδας διατυπώθηκε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις. «Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης. Η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, πέρα από την εσωτερική διάσταση, η αποσταθεροποίηση της Σομαλίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο Κέρας της Αφρικής και πέρα από αυτό.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε, «πιστεύει πως η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω διαλόγου και της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Για τη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του διαδοχικά στη Ραμάλα και το Ισραήλ, όπου διεξήχθη και η τριμερής μεταξύ Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ.

«Οι εν λόγω επισκέψεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι εκ των ελαχίστων χωρών που συνεργάζονται σε υψηλό επίπεδο με την Παλαιστιναική Αρχή και το Ισραήλ, προσφέρει τις καλές υπηρεσίες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Διεθνών Οργανισμών», σημείωσε.

Πρόγραμμα ΥΠΕΞ

Η κ. Ζωχιού ανέφερε πως ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις 28 Ιανουαρίου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Μέση Ανατολή.

Σήμερα, στις 13:00, ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του, Ντέιβιντ φον Γουίλ (David van Weel). Θέματα της ατζέντας είναι διμερείς σχέσεις, συνεργασίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

H υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Δανίας. Από την πλευρά της Δανίας, επικεφαλής θα είναι ο Δανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις και την Αρκτική, Γιόνας Μπέρινγκ Λίινσμπεργκ (Jonas Bering Liisberg).

Επίσης, η υφυπουργός θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, τα οποία πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα σε συνέχεια της επίσκεψης του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ (Aguila Saleh), στην Αθήνα και της αμοιβαίας βούλησης συνέχισης του ειλικρινούς διαλόγου και της συνεργασίας σε σειρά θεμάτων. Η κ. Παπαδοπούλου αναμένεται να αναφερθεί στη συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην οριστική επίλυση του Λιβυκού, μέσω της διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις, για την ανάδειξη μίας αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα και η ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Βεγγάζη με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη. Όπως τόνισε η κ. Ζωχιού, η αποστολή είναι απτό αποτέλεσμα τις επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη τον περασμένο Ιούλιο και της επίσκεψης του γενικού διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Μπελγκασέμ Χαφτάρ (Belgasem Haftar) στην Αθήνα το περασμένο Σεπτέμβριο.

Στην αποστολή συμμετέχουν περί τις 35 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Κατασκευών, Ενέργειας, Ναυτιλίας, Αγροδιατροφής, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Μηχανικής, Υγειονομικής Περίθαλψης και Χρηματοοικονομικών. Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων σχεδιάζεται να συμμετάσχουν σε σχετικό επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το Λιβυκό Ταμείο για την Ανάπτυξη και Ανοικοδόμηση (Libyan Development and Reconstruction Fund (FDRL).

Προχθές, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν και συζητήθηκαν διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα. Για το Ανωτάτο Συμβούλιο Συνεργασίας, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι η ημερομηνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα και θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, στις 20 και 21 Ιανουαρίου. Επικεφαλής του πολιτικού διαλόγου θα είναι η κ. Παπαδοπούλου, ενώ από τουρκικής πλευράς, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι (Mehmet Kemal Bozay). Οι δύο υφυπουργοί θα συζητήσουν θέματα σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και τις τελευταίες εξελίξεις μετά την τελευταία συνάντησή τους, ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.

Στη θετική ατζέντα, επικεφαλής είναι ο κ. Θεοχάρης. Οι δύο υφυπουργοί θα συζητήσουν θέματα προώθησης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας στους τομείς, μεταξύ άλλων, της οικονομίας, του εμπορίου, του τουρισμού, καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας, ενόψει της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.

Για το επόμενο διάστημα έχει επιβεβαιωθεί η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, η οποία θα διεξαχθεί στο Κάιρο την ερχόμενη Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Θέματα της συζήτησης θα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η τελευταία τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου είχε πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, στο περιθώριο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.