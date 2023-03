Εκνευρισμός και επίθεση Άγκυρας κατά πάντων

Έντονες αντιδράσεις και εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η τοποθέτηση του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, κατά την οποία εξήγησε τους λόγους που η Άγκυρα δεν πρέπει να προμηθευτεί F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας Φαρετίν Αλτούν, στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανήρτησε αλλεπάλληλα tweet στα οποία κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να αντικρούσει τα όσα καταλόγισαν ο Μενέντεζ και ο Μπλίνκεν στη χώρα του.

Ο Αλτούν χαρακτηρίζει λυπηρό, όπως αναφέρει, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου και αξιωματούχοι της κυβέρνησης να διαιωνίζουν μονόπλευρες απόψεις για τις πολιτικές της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για στρεβλές και βαθιά λανθασμένες περιγραφές των πολιτικών και των προσεγγίσεων της τουρκικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει σε ένα από τα tweet του «είμαστε απογοητευμένοι και ειλικρινά κουρασμένοι να ακούμε πολλές από αυτές τις παραποιήσεις και τους ψευδείς ισχυρισμούς για τη χώρα μας... Διαπιστώνουμε ότι οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος σε αρκετές από τις περιφερειακές και ΝΑΤΟϊκές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας».

We are disappointed and honestly tired of hearing many of these misrepresentations and false claims about our country, @SenatorMenendez and @SecBlinken. We find that the U.S. is the difficult ally in several of its regional and NATO relationships including that of ours. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Επιπλέον ο Αλτούν τονίζει ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών, αφήνοντας αιχμές προς την Ελλάδα. Όπως είπε «κάποιοι από τους γείτονές μας έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πάντα αντιδρούσαμε κατάλληλα. Δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση της κυριαρχίας μας. Η Τουρκική Δημοκρατία δεν προβαίνει ποτέ σε παραβίαση της κυριαρχίας άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους, όπως ισχυρίζεστε».

Let us set the record straight, @SenatorMenendez. Türkiye does not violate other countries’ territorial waters or air space. Some of our neighbors have engaged in this type of behavior and we have always responded appropriately. We will not allow violation of our sovereignty. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Παράλληλα αναφέρει ότι το Κυπριακό έχει καταστεί άλυτο από την ΕΕ.

Türkiye never engages in violation of other countries’ sovereignty including drilling in their exclusive economic zones, as you claim, @SenatorMenendez. The long running Cyprus issue, the resolution of which has been made nearly impossible by the EU, is the culprit here. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Σε άλλο tweet λέει ότι η Τουρκία δεν υπήρξε κατακτητής στην Κύπρο και ότι προστάτευσε τους Τουρκοκύπριους. «Ο λόγος που αυτό το θέμα συνεχίζεται τόσο καιρό είναι η κοντόφθαλμη στάση της ΕΕ να δεχτεί την Κύπρο ως μέλος παρά τα αμφισβητούμενα σύνορά της», αναφέρει.

We are not occupiers in Cyprus as you claim but we have been protecting Turkish Cypriots. The reason this issue has been ongoing for so long is the EU’s shortsightedness in admitting Cyprus as a member despite its disputed borders. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Ο Αλτούν τονίζει ότι η Τουρκία έχει επιδιώξει να προμηθευτεί οπλικά συστήματα από συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, με συνέπεια. «Έχουμε στραφεί σε άλλους προμηθευτές μόνο όταν οι επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου, συχνά υπό την ηγεσία σας γερουσιαστή Μενέντεζ, το έκαναν απίστευτα δύσκολο», αναφέρει.

Türkiye has sought to procure weapons systems from NATO allies including the U.S. consistently. We have turned to other suppliers only when the U.S. Congressional committees, often under your leadership @SenatorMenendez, have made it incredibly difficult. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Αναφερόμενος στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι η Τουρκία δεν έφερε εμπόδια αλλά «επιδιώξαμε να προστατεύσουμε την κοινή μας ασφάλεια ζητώντας από τη Φινλανδία και τη Σουηδία να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία. Το τουρκικό κοινοβούλιο μόλις ενέκρινε την ένταξη της Φινλανδίας και η Σουηδία μπορεί να φτάσει εκεί σύντομα, αυστηροποιώντας τους αντιτρομοκρατικούς νόμους της».

We have sought to protect our common security by asking Finland and Sweden to fight terrorism. Turkish Parliament just approved Finland’s membership and Sweden can get there soon by tightening their anti-terror laws. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

Σε άλλη ανάρτησή του ο Αλτούν αναφέρεται στην Αγιά Σοφιά, σημειώνοντας ότι «η αποκατάσταση του καθεστώτος της ως τζαμί είναι η εθνική μας κυρίαρχη απόφαση. Οι υποθέσεις εναντίον κάποιου τοπικού προσωπικού που απασχολείται από τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ στην Τουρκία έχει να κάνει με την καταδίωξη των ενόχων μιας απόπειρας προδοσίας πραξικοπήματος στη χώρα μας, όποιοι και αν είναι αυτοί».

Restoring Ayasofya’s status as a mosque is our national sovereign decision. The legal cases against some local personnel employed by the U.S. diplomatic missions in Türkiye has to do with pursuing the culprits of a treacherous coup attempt in our country, whoever they might be. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2023

