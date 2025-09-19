Κ. Γκίλφοϊλ μετά τον διορισμό της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ: Τιμή μου, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους

Άνοιξε ο δρόμος για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της οποίας ο διορισμός ως νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα επικυρώθηκε την Πέμπτη από τη Γερουσία.

Η ίδια δεν έκρυψε την ικανοποίηση από την έκβαση της ιστορίας, καθώς λίγο μετά τον διορισμό της ανέφερε σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ ότι «είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα».

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Την ίδια ώρα, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανάρτησε στο story της την είδηση του NBC για την έγκριση της Γερουσίας, προσθέτοντας τις σημαίες Ελλάδας και Αμερικής.

Παράλληλα, αναδημοσίευσε συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε για την εξέλιξη αυτή, ανάμεσά τους και εκείνο της Έμμα Μίτσεμ, η οποία έγραψε τη λέξη «επιτέλους» πάνω από το δημοσίευμα του Axios για την τοποθέτησή της στην Αθήνα.

Αναλυτικά η δήλωση Γκίλφοϊλ μετά το διορισμό της:

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό της

Υπενθυμίζεται ότι, ο δρόμος για την επικύρωση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ άνοιξε μετά την ενεργοποίηση της λεγόμενης «πυρηνικής επιλογής», δηλαδή την αλλαγή των κανονισμών, από τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία που επέτρεψε την επικύρωση των υποψηφίων ανά ομάδες.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η κ. Γκιλφόιλ θα έπρεπε να βρισκόταν κανονικά ήδη στη χώρα μας. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια των Δημοκρατικών για την υπερψήφιση του «μεγάλου και όμορφου νομοσχεδίου», όπως το αποκαλούσε ο πρόεδρος Τραμπ, τους οδήγησε στην απόφαση να μην στηρίξουν τη διαδικασία των διορισμών με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις.

«Αν η Γερουσία είχε συνεχίσει με τον ρυθμό που προχωρούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, θα υπήρχαν ακόμα εκατοντάδες άδεια γραφεία την τελευταία ημέρα της θητείας του προέδρου Τραμπ το 2029», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας Τζον.

