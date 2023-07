Belharra: Ξεκίνησε η ναυπήγηση της τρίτης φρεγάτας «Φορμίων» (pics)

Το πρώτο μεταλλικό έλασμα από χάλυβα κόπηκε την Τετάρτη στο ναυπηγείο του Λοριάν για την τρίτη ελληνική φρεγάτα Belharra «Φορμίων», σε ειδική τελετή.

Το παρών έδωσαν ο αρχιπλοίαρχος Θεοχάρης Χατζόπουλος και άλλα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra που ναυπηγούνται στο Λοριάν θα φέρουν τα ονόματα, «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων».

