Στόχος δριμείας κριτικής από την αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ έγινε για μία ακόμη φορά η υπουργός 'Αμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ (SPD), για την αμφιλεγόμενη επιλογή της να απευθύνει το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ πίσω της βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εορταστικές εκδηλώσεις για την αλλαγή του χρόνου, με βεγγαλικά και κροτίδες. Αντικείμενο σχολίων έγινε όμως και η ουσία των δηλώσεών της.

«Υπάρχει σε εξέλιξη ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης. Και σε σχέση με αυτό, κέρδισα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές συναντήσεις με ενδιαφέροντες και υπέροχες ανθρώπους. Και για αυτό λέω ένα ειλικρινές ευχαριστώ», δήλωσε η κυρία Λάμπρεχτ, με τη φωνή της να ξεχωρίζει οριακά από τον θόρυβο των πυροτεχνημάτων. Το βίντεο είχε μαγνητοσκοπηθεί με κινητό τηλέφωνο και αναρτήθηκε στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Germany’s Defense Minister Christine Lambrecht is coming under fire for poor communication after recording a New Year’s video in which she talks about Ukraine in front of fireworks going off



Germans wonder whether there aren’t better ways to send messages pic.twitter.com/5A6AJ8A4xm