Αντιδράσεις στην Τουρκία για ανάρτηση της Πολεμικής Αεροπορίας με C-130 που «κατέβηκε»

Έντονες αναδράσεις ξέσπασαν στην Τουρκία, ύστερα από την επαναδημοσίευση στον λογαριασμό της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Χ μιας ανάρτησης με παρατεταγμένα C-130 σε διάδρομο απογείωσης, καθώς αυτή έγινε την ημέρα που στη γείτονα σημειώθηκε το δυστύχημα με την πτώση τέτοιου τύπου μεταγωγικού με αποτέλεσμα 20 στρατιωτικοί να χάσουν τη ζωή τους.

Αρχικά, η ανάρτηση από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία έγινε στις 5 Νοεμβρίου και επαναλήφθηκε στις 11 Νοεμβρίου πριν να «κατέβει» και να αναρτηθεί στη συνέχεια το συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού ΓΕΑ στον Τούρκο ομόλογό του.

Πηγή: via X

Την ίδια ώρα, την ανάρτηση αντικατέστησε συλλυπητήριο μήνυμα του αρχηγού ΓΕΑ προς τον ομόλογό του της Τουρκίας.

Συλλυπητήρια επιστολή του Έλληνα Α/ΓΕΑ προς τον Τούρκο ομόλογό του pic.twitter.com/yGLopxJXfx — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) November 13, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, υπήρξε επικοινωνία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα προς αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ωστόσο, τα τουρκικά ΜΜΕ εξαπολύουν δριμεία επίθεση κατά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος το CNN Turk έκανε λόγο για δήθεν «ανηθικότητα απέναντι στην οποία ξεσηκώθηκε η Τουρκία» εκ μέρους της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, άλλο δημοσιογράφος, ο Ρατζίπ Σοϊλού, τόνισε ότι «το tweet της Ελλάδας έβλαψε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την εικόνα της».