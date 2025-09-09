Ανοίγει ο δρόμος στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, κατέθεσε ψήφισμα που περιλαμβάνει 48 υποψηφίους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προτεινόμενη για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τα πρώτα διαδικαστικά βήματα για να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις των Δημοκρατικών στις επικυρώσεις.

Στη λίστα περιλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν ήδη λάβει διακομματική στήριξη στις αρμόδιες επιτροπές. Οι Ρεπουμπλικανοί σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», ώστε να παρακάμψουν μονομερώς τους κανόνες της Γερουσίας και να επιτρέψουν την ομαδική (en bloc) επιβεβαίωση μη υπουργικών αξιωματούχων της εκτελεστικής εξουσίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η επικύρωση της κ. Γκίλφοϊλ αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Ο κ. Θουν θα καταθέσει πρόταση για λήξη συζήτησης (cloture), προετοιμάζοντας ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, η οποία απαιτεί θεωρητικά 60 ψήφους για να ολοκληρωθεί.

Εφόσον το όριο αυτό δεν επιτευχθεί, οι Ρεπουμπλικανοί θα εγείρουν ένσταση και θα εφαρμόσουν τη «πυρηνική επιλογή», παρακάμπτοντας την πλειοψηφία των δύο τρίτων και προχωρώντας σε αλλαγή των κανόνων με απλή πλειοψηφία.

Η τελική ψηφοφορία, που αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα αφορά την ταυτόχρονη επιβεβαίωση όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι, η διαδικασία αυτή δεν είναι νέα. Το 2013, οι Δημοκρατικοί υπό τον Χάρι Ριντ μείωσαν το όριο από 60 σε 51 ψήφους για την επιβεβαίωση των περισσότερων δικαστικών και εκτελεστικών υποψηφίων, ενώ το 2017 οι Ρεπουμπλικανοί υπό τον Μιτς Μακόνελ έκαναν το ίδιο για τους υποψηφίους του Ανωτάτου Δικαστηρίου.