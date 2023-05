Anadolu: Τουρκία και Ελλάδα κάνουν βήματα για μείωση της έντασης στο Αιγαίο

Αμοιβαιότητα στις κινήσεις κατευνασμού της έντασης στο Αιγαίο από Αθήνα και Άγκυρα διαπιστώνει την επομένη μέρα της επανεκλογής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.

«Ενώ η Ελλάδα θα κάνει μικρής κλίμακας εκπαίδευση αντί της ετήσιας άσκησης Καταιγίδα οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν τακτική εκπαίδευση αντί της τακτικής άσκησης Θαλασσόλυκος», αναφέρεται χαρακτηριστικά ενώ αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στην «αμοιβαία συμπάθεια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες αργότερα συνέβαλαν στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.»

