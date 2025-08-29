Παράταση εώς τις 30 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε να δοθεί στους αγρότες για τη συμπλήρωση του ΑΤΑΚ

Παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, αποφασίστηκε να δοθεί μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις αιτήσεις ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 29 Αυγούστου 2025, καθώς σήμερα έληγε η προθεσμία υποβολής.

Σύμφωνα με έγγραφό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπογραμμίζει σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης των αγροτών πως χωρίς την δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να γίνει πληρωμή ενισχύσεων.

Επομένως, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών