Με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2022, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ιδιαίτερα απαιτητικής προσπάθειας, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και αλλεπάλληλων εξωτερικών κρίσεων που σημάδεψαν τα προηγούμενα χρόνια» ανέφερε σε δήλωσή της η Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Αργυρώ Ζέρβα και τόνισε πως «το αποτέλεσμα αυτό κατέστη εφικτό χάρη στη συμβολή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και του Οργανισμού Πληρωμών, οι οποίοι στήριξαν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ο ρόλος τους υπήρξε καθοριστικός για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ιδίως κατά την τελική φάση υλοποίησής του».

Και πρόσθεσε «το κλείσιμο του ΠΑΑ δεν αποτελεί μόνο έναν απολογισμό, αλλά και αφετηρία: η εμπειρία και τα αποτελέσματά του θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη ενός ανθεκτικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού τομέα».

Οι συνολικές πληρωμές του ΠΑΑ 2014-2020 ανήλθαν σε 7.99 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη, καταγράφοντας υπερκάλυψη 228,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και ποσοστό υλοποίησης 102,1%.

Οι πόροι του Προγράμματος κατευθύνθηκαν κυρίως σε επενδυτικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Ειδικότερα, 2,24 δισ. ευρώ διατέθηκαν σε επενδυτικές παρεμβάσεις, 4,45 δισ. ευρώ σε περιβαλλοντικές δράσεις, 1,44 δισ. ευρώ σε δράσεις κοινωνικής συνοχής και 150 εκατ. ευρώ σε δράσεις γνώσης και καινοτομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχήματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως οι δράσεις για νέους γεωργούς, τα Σχέδια Βελτίωσης, οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές και το πρόγραμμα LEADER.

Επιπλέον σημειώνει ότι το ΠΑΑ συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές κρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το 2025 καταγράφηκε ως χρονιά ορόσημο για το ΠΑΑ, καθώς οι πληρωμές ανήλθαν σε 1.152,40 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ σε ένα έτος εφαρμογής αντίστοιχων προγραμμάτων. Μεταξύ των μέτρων με τις υψηλότερες πληρωμές περιλαμβάνονται τα Σχέδια Βελτίωσης με 256,34 εκατ. ευρώ, οι δημόσιες επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές υποδομές με 246,35 εκατ. ευρώ, οι επενδύσεις LEADER με 192,16 εκατ. ευρώ καθώς και το Μέτρο 23 για την έκτακτη στήριξη των παραγωγών με 170 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση του ΠΑΑ 2014-2022 συνέπεσε χρονικά με την έναρξη υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. Εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του νέου Σχεδίου πληρωμές Πυλώνα ΙΙ ύψους 295,24 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι πληρωμές από ΠΑΑ και ΣΣ ΚΑΠ ανήλθαν το 2025 σε 1.447,64 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταβληθεί σε δράσεις του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ εντός του ίδιου έτους.

Κατά τη διάρκεια του 2025 ενεργοποιήθηκαν επίσης νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ, με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ: