Κ. Τσιάρας: Στόχος επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα

Στη σημασία του νέου ΕΣΠΑ, ως βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και ειδικότερα της Καρδίτσας, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, με θέμα «Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την επόμενη ημέρα της περιοχής δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, αλλά κυρίως τον στρατηγικό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Όπως τόνισε, το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, καθώς, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, μπορούν να χρηματοδοτηθούν κρίσιμες παρεμβάσεις σε υποδομές, επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την οικονομία και την κοινωνία της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χρηματοδοτικά δεδομένα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλία διαθέτει σημαντικά αυξημένους πόρους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας ανέρχεται σε 548 εκατ. ευρώ έναντι 377 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ενώ, παράλληλα, υλοποιούνται έργα μέσω τομεακών προγραμμάτων συνολικού ύψους 801,5 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.

Όπως σημείωσε ο κ. Τσιάρας, οι πόροι αυτοί μεταφράζονται σε πραγματικές παρεμβάσεις για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε και στα μέτρα που υλοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται πρόγραμμα αποκατάστασης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ύψους 76 εκατ. ευρώ, ενώ, συνολικά, οι παρεμβάσεις στη Θεσσαλία μέσω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ ξεπερνούν τα 420 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προχωρούν σημαντικά έργα υποδομών, όπως οι παρακάμψεις της πόλης της Καρδίτσας, με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ, καθώς και ενεργειακές αναβαθμίσεις σε μεγάλα δημόσια κτίρια στη Θεσσαλία.

Σχέδιο ανάπτυξης «Καρδίτσα 2030»

Στον σχεδιασμό για το μέλλον του νομού εντάσσεται και η στρατηγική «Καρδίτσα 2030 - πόλη που αξίζεις να ζεις», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων, αναπλάσεις δημόσιων χώρων, αλλά και την ανάπτυξη κοινωνικών δομών και κέντρων καινοτομίας, με στόχο μια πιο βιώσιμη και λειτουργική πόλη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στον αγροτικό τομέα, τονίζοντας ότι, από το 2019, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που ενισχύει τις υποδομές, την επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό:

- Υλοποιούνται 98 έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

- Προχωρούν πέντε μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

- Κινητοποιούνται περίπου 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις και μεταποίηση στον αγροδιατροφικό τομέα.

Παράλληλα, εξελίσσεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής μέσω εργαλείων, όπως το Μητρώο Αγροτών, η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, το ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο και η πλατφόρμα Greek Farms.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρωτογενή τομέα τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε επίσης στα πρόσφατα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων:

- η αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ, με 80 εκατ. ευρώ για την κτηνοτροφία και 80 εκατ. ευρώ για βαμβάκι και σιτάρι,

- η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου ρεύματος ΓΑΙΑ,

- η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, καθώς και η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία από το 2026.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας πρέπει να σχεδιάζεται σε συνεργασία με τους ανθρώπους της παραγωγής, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας δεν μπορεί να σχεδιάζεται πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά μαζί με τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσκεψη στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Μετά την εκδήλωση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνόδευσε τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, στον ΤΟΕΒ Ταυρωπού, όπου ενημερώθηκαν για την πρόοδο του μεγάλου αρδευτικού έργου ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 131,7 εκατ. ευρώ.

Το έργο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης περίπου 115.000 στρεμμάτων σε αγροτικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενισχύοντας σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε:

«Μόλις είχαμε την ευκαιρία, μαζί με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη, να ενημερωθούμε για την εξέλιξη ενός εμβληματικού έργου που αφορά στο κλειστό δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Ένα έργο που ξεκίνησε ως πιλοτικό, πολύ μικρότερης έκτασης και με πολύ μικρότερη άντληση οικονομικών πόρων, κατέληξε να είναι ένα πραγματικά σημαντικό έργο, σπουδαίας σημασίας για την άρδευση της περιοχής.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση επηρεάζει έντονα τον πρωτογενή τομέα, η ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου άρδευσης, η διαθεσιμότητα και η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, αποτελούν πλέον απόλυτη ανάγκη και απόλυτη προτεραιότητα.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς πλέον βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης του έργου και οι 36 μήνες που προβλέπονται από τη σύμβαση αποτελούν έναν δεσμευτικό χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωσή του.

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση μεγάλων αρδευτικών έργων. Πρόκειται για πέντε μεγάλα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στη Θεσσαλία: το ένα αποκλειστικά στην Καρδίτσα και το δεύτερο μεταξύ των νομών Λάρισας και Καρδίτσας, το μεγάλο αρδευτικό έργο Υπέρειας (Ν. Λάρισας) - Ορφανών (Ν. Καρδίτσας).

Από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα από πρόσκληση που ήδη έχει προχωρήσει και με φακέλους που έχουν κατατεθεί, προχωρούμε στη χρηματοδότηση μιας σειράς μεγάλων αρδευτικών έργων μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, συμβάλλοντας στον συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το κλειστό δίκτυο άρδευσης του Ταυρωπού παραμένει ένα εμβληματικό έργο. Η συνεισφορά του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (ΟΔΥΘ Α.Ε.), κ. Αθανάσιου Μαρκινού, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ εδώ και πολλά χρόνια για τον σχεδιασμό του έργου, αλλά και η παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΥΘ Α.Ε., κ. Νικόλαου Δέρκα, σήμερα εδώ, σηματοδοτούν την κοινή προσπάθεια όλων μας για την ολοκλήρωσή του.

Επιβεβαιώνεται έτσι η σταθερή βούληση όλων μας να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανθεκτικότητας για τα επόμενα χρόνια στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα».