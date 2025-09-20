Ευλογιά των προβάτων

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε μία πολύ πιεστική κατάσταση, μετά την εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων σε όλη σχεδόν την επικράτεια δήλωσε πως είναι σε τελική φάση η συζήτηση με το ΥΠΕΘΟ για αποζημίωση 20 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους

Ο κ. Τσιάρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε επίσης στο πόσο πιθανό είναι ένα lockdown για τα ελληνικά αιγοπρόβατα.

Συγκεκριμένα, για το αν είμαστε κοντά σε lockdown, που είναι και το κρίσιμο ερώτημα, απάντησε: «Δεν είμαστε ούτε κοντά ούτε μακριά, θέλουμε να το αποφύγουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Γι' αυτό και αποφασίστηκε, με ομόφωνη απόφαση σε σύσκεψη με όλους τους Περιφερειάρχες της χώρας, να εντείνουμε τα μέτρα, προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και να καταλάβουμε ότι εδώ διακινδυνεύεται το ζωϊκό μας κεφάλαιο. Πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να καταφέρουμε, χωρίς να καταφύγουμε σε lockdown, να απομονώσουμε και να περιορίσουμε την ευλογιά. Δεν είναι εύκολη άσκηση, διότι ο ιός της ευλογιάς ζει για έξι περίπου μήνες, έχει ένα δύσκολο και παράξενο επιδημιολογικό μοντέλο και χρειάζεται να συστρατευτούμε όλοι μαζί, Το Υπουργείο, οι Περιφέρειες που έχουν και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων της βιοασφάλειας, αλλά και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, να δείξουμε όλοι μαζί την απαραίτητη υπευθυνότητα και να μην αντιμετωπίσουμε κι άλλα περιστατικά, σαν αυτά που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε που έγινε το λάθος και ξέφυγε η ευλογία που ξέσπασε περίπου πριν από ένα χρόνο από τον Έβρο και έφτασε σε όλη την Ελλάδα, εκτός από την Κρήτη «Γι' αυτό σας είπα πως είναι ένα δύσκολο και παράξενο επιδημιολογικό μοντέλο, σε αυτό ακριβώς αποσκοπούσα, στο γεγονός ότι ενώ ενδεχομένως θα μπορούσε να περιοριστεί στον Έβρο - φαίνεται πως είναι μία ασθένεια που έρχεται από τη γειτονική χώρα - έναν νομό με τεράστια εμπειρία στην αντιμετώπιση ζωονόσων, και σε υπηρεσιακό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, το θέμα είναι ότι η ευλογιά βρέθηκε να είναι σε πολύ νοτιότερες περιοχές και αυτό ήταν ένα ζήτημα που πυροδότησε την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Δεν είναι πάντα δυνατός ο έλεγχος σε εισαγόμενα ζώα. Ακόμη και να βόσκουν τα ζώα σε έναν σχεδόν κοινό τόπο είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί η ευλογιά. Δηλαδή όταν τα ζώα βόσκουν κατά μήκους του Έβρου, απλά και μόνο η μηχανική μεταφορά του ιού από τη μία χώρα στην άλλη, μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα».

Ο υπουργός κλήθηκε στη συνέχεια να απαντήσει για τις πληροφορίες που μιλούν για εισαγωγή 200.000 αρνιών από τη Ρουμανία χωρίς να γίνουν έλεγχοι: «Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, διότι τέτοιου είδους έλεγχοι από χώρες της Ε.Ε., δεν γίνονται. Το μοναδικό που απαιτείται είναι η υγειονομική πιστοποίηση από τη χώρα που φεύγουν τα ζώα και σε αυτή την περίπτωση λειτουργούμε με την καλή πίστη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Χωρών. Έχουμε θέσει πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοια ζητήματα. Δεν υπάρχουν σημεία ελέγχου και απολύμανσης στα σύνορα. Δεν πιστεύω πως αυτός είναι ο λόγος της μετάδοσης της νόσου. Όταν αντιμετωπίσαμε την πανώλη, την εκριζώσαμε αμέσως. Βεβαίως, ο ιός της πανώλης ζει 21 μέρες. Η ευλογιά ζει έξι μήνες και μεταδίδεται πανεύκολα».

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για τις θανατώσεις ζωών, εξήγησε: «Είναι πολύ λυπηρό να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη θανάτωση των ζώων. Υπαγορεύεται από ευρωπαϊκό οδηγία η οποία είναι πολύ σαφής, καθώς σε υποχρεώνει να θανατωθεί όλο το κοπάδι, ακόμη κι αν έχει νοσήσει μόνο ένα ζώο».