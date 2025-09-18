Κ. Τσιάρας για την ευλογιά των προβάτων: Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στον 10ήμερο «πόλεμο» για την καταπολέμηση της ευλογιάς των προβάτων, η οποία αποδεκατίζει τα κοπάδια της χώρας.

«Πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού και σε ήρεμη κατάσταση», είπε σε δηλώσεις του στο MEGA.

«Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο».

Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος, ενώ ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

«Δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος», διαβεβαίωσε ο υπουργός, σημειώνοντας πως οι ανατιμήσεις στο κρέας δεν δικαιολογούνται.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα», είπε.

Όσο για το εμβόλιο για την ευλογιά, είπε πως δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κος Τσιάρας τόνισε ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων.

«Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία», είπε.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση.