Κ. Τσιάρας για τα αιτήματα των αγροτών: Το 74% έχει ήδη ικανοποιηθεί

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του πως το 74% των αιτημάτων των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε τους πολίτες και ότι οι λύσεις προκύπτουν μόνο μέσα από το διάλογο.

Όπως δήλωσε, «ο διάλογος είναι θέσεις ευθύνης και είναι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων».

Πιο αναλυτικά:

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός προσωπικά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναγνωρίζουν τις πιέσεις που υφίσταται ο Έλληνας αγρότης, κάνοντας λόγο για αυξημένο κόστος παραγωγής, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, διεθνείς αναταράξεις και δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Ξεκαθάρισε ότι οι δυσκολίες αυτές «δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται» και τόνισε πως ακριβώς γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων.

Η δέσμη μέτρων και τα αιτήματα των αγροτών

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα ως βάση συζήτησης, τα οποία περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί από την πλευρά των αγροτών, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης, γεγονός που –όπως είπε– αντιστοιχεί στο 74% των αιτημάτων.

«Τα μπλόκα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία»

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο διαλόγου αρχικά έγινε δεκτό, στη συνέχεια απορρίφθηκε, κάτι που –όπως ανέφερε– γεννά εύλογα ερωτήματα, δεδομένου του βαθμού ικανοποίησης των αιτημάτων.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στον διάλογο «με ανοιχτά χαρτιά», επισημαίνοντας ότι τα μπλόκα και η αδιαλλαξία δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση», αλλά συνιστά πράξη ευθύνης και τον μοναδικό δρόμο για βιώσιμες λύσεις.

Εθνική στρατηγική και νέα ΚΑΠ

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνδιαμορφώσει λύσεις για τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και εντός των αντοχών του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε την πρόταση του πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές, σημειώνοντας ότι αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό καθώς ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι «οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

Κ. Τσιάρας: Θα ικανοποιήσουμε το αίτημα για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη μάνικα

«Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ κάνοντας λόγο για μία δύσκολη συγκυρία που έχει δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στον πρωτογενή τομέα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα, τα οποία συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης όσο και με τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές. «Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχει δυσκολευτεί η παραγωγική διαδικασία και η δυνατότητα των αγροτών να σταθούν στα πόδια τους», σημείωσε.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν θέσει εξαρχής τον εαυτό τους στη διάθεση των αγροτών για έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ενώ πολλά ακόμη εξετάζονται, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Πρόθεση παράτασης της σταθερής και χαμηλής τιμής

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αποτέλεσε βασικό αίτημα των αγροτών από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι από το 2024 έχει εγκριθεί για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλή και κλειδωμένη τιμή στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ για περαιτέρω μείωσή της.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρόθεση παράτασης της χαμηλής και σταθερής τιμής για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, καθώς οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας δεν εξελίχθηκαν όπως αρχικά είχε προβλεφθεί.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο βασικό αίτημα των αγροτών, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζοντας πως, παρά τις επιστροφές φόρου μέσω ΑΑΔΕ, η προκαταβολική καταβολή του ΕΦΚ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στον αγροτικό κόσμο.

«Τα δύο βασικά ζητήματα του κόστους παραγωγής, το ρεύμα και το πετρέλαιο, βρίσκονται στο τραπέζι με κατεύθυνση λύσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δημόσια διαπραγμάτευση, αλλά σε ουσιαστικό διάλογο με στόχο την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.

Τέλος, σημείωσε ότι, αν και οι κινητοποιήσεις γίνονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική περίοδο για την κοινωνία, η πολιτική βούληση για στήριξη του αγροτικού κόσμου παραμένει σταθερή, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.