Ευλογιά των προβάτων

Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων απαιτείται υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διακινδύνευση του ζωικού κεφαλαίου, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσιάρας, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής, τόνισε ότι «είχαμε μια θα έλεγα πολύ ήρεμη περίοδο, με ελάχιστα κρούσματα και με μηδενισμό των κρουσμάτων για 2 και πλέον μήνες πριν από το Πάσχα και δυστυχώς από εκεί και πέρα έχουμε μια αναζωπύρωση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει».

Πολυπαραγοντικό το ζήτημα της ευλογιάς, είπε ο κ. Τσιάρας εξηγώντας ότι έχει ένα εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό μοντέλο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη νόσο, το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ιός της ευλογιάς ζει για έξι μήνες και πλέον αφού μέσα από ζωοτροφή ή το τρίχωμα ενός ζώου μεταφέρεται για μήνες.

Οι βασικές κατευθύνσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν απόλυτη αναφορά στην ευρωπαϊκή Οδηγία 87 του 2020 και βεβαίως από κει και πέρα πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος των ΔΑΟΚ, δηλαδή των τοπικών υπηρεσιών των Περιφερειών, οι οποίες είναι υπεύθυνες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τήρηση και για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι

Την ίδια ώρα, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στη σύσκεψη που είχε στόχο τον συντονισμό δράσεων και τόνισε ότι στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι, «οι οποίοι αφενός μεν πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αφετέρου να γνωρίζουν ότι όταν υπάρχει ένα κρούσμα δεν πρέπει να το αποκρύπτουν, αλλά αντίθετα πρέπει αμέσως να το παρουσιάζουν και να το ανακοινώνουν». Απ ότι λένε οι δικές μας πληροφορίες, σε ένα μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που αναφέρθηκαν κρούσματα και πήγαν βεβαίως οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, υπήρχαν ήδη νεκρά ζώα, πρόσθεσε.

Σχετικά με τον προληπτικό εμβολιασμό ο κ Τσιάρας ανέφερε ότι εάν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή χώρα που να το έχει χρησιμοποιήσει ή τεκημρίωση για αριθμό δόσεων και ανοσία, κι αν ακόμη ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων διαθέτει στοιχεία περί επιστημονικής τεκμηρίωσης, να τα φέρει και να αναλάβει και την ευθύνη.

«Διότι αν, όπως λένε, η ανοσία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 60% και δεν υπάρχει η δυνατότητα να διακρίνει κανείς αν ένα ζώο που έχει αντισώματα είναι εξ αιτίας του εμβολίου ή είναι επιδείνωση, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, και είναι αυτό που μας δημιουργεί ενδεχομένως την πιθανότητα των λεγόμενων περιφερειακών αποκλεισμών», τόνισε.

Σχετικά με την επιστολή της Κομισιόν ο κ. Τσιάρας μίλησε για μεγάλη παρανόηση.

«Προφανώς ακούγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα, προκειμένου αφενός μεν να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφετέρου να ανταποκριθούμε με τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην υπάρχουν για κανέναν απολύτως λόγο πρόστιμα. Το περιθώριο έληγε στις 11 Σεπτεμβρίου του 25 και πήραμε παράταση έξι μηνών, διότι έχει προκύψει η πολιτική απόφαση μεταφοράς ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί όλα αυτά τα βήματα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί

«Εγώ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια, διακομματική, διαχρονική παθογένεια πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων του παρελθόντος», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

«Ήμασταν αντιμέτωποι με τον κακό μας εαυτό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα, μια τεράστια προσπάθεια να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της Δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Και κατέληξε λέγοντας ότι: «Άλλωστε αυτό υπαγορεύεται και από τη συνολική απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί στην ΑΑΔΕ μια αρχή που κατά γενική ομολογία έχει λειτουργήσει με κανόνες διαφάνειας, υψηλού επιπέδου, διασταυρώσεων και ελέγχων».

«Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα»

«Η πραγματικότητα μας αναγκάζει όλους να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και να μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική λογική, πραγματικής τροχιάς υλοποίησης έργων τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη ο πρωτογενής τομέας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά δεν έγιναν ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν των τελευταίων δεκαετιών», είπε ο κ. Τσιάρας τονίζοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει 3 μεγάλα αρδευτικά έργα. Η υπογραφή για το τέταρτο είναι «επί θύραις την επόμενη εβδομάδα» και υπάρχει και πέμπτο στο νομό Μεσσηνίας «που θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικά δεδομένα για τους αγρότες της περιοχής».

Μιλάω για 2 μεγάλα αρδευτικά έργα στη Θεσσαλία και στο Νέστο, στην Ξάνθη και από την άλλη πλευρά ετοιμάζεται η υπογραφή της σύμβασης για έναν επίσης μεγάλο αρδευτικό έργο στο Λασίθι, στα φυλάκι, έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0, με έμμεση χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και μέσω σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας.