Κ. Τσιάρας: Δεδομένη η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για στήριξη των Ελλήνων παραγωγών

«Στην παρούσα συγκυρία, όπου η γεωργία και η πρωτογενής παραγωγή αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να κινηθεί με σαφή στρατηγική κατεύθυνση», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της περιήγησής του σε περίπτερα της 31ης Agrotica, που εγκαινιάστηκε χθες και ρίχνει αυλαία στις 15/3.

Όπως σημείωσε, η χώρα βρίσκεται σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διεθνών αναταράξεων στις αγορές και έντονης πίεσης από την κλιματική κρίση, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να υπάρχουν παθογένειες στον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, από την τιμή των λιπασμάτων μέχρι τα καύσιμα και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα και άμεση αντίδραση.

«Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης είναι δεδομένη», είπε ο κ. Τσιάρας. διευκρινίζοντας ότι αυτή εκφράζεται ήδη μέσα από συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των παραγωγών, τα οποία θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. «Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών, την ενίσχυση της κατάρτισης και την οικονομική στήριξη του μέσου Έλληνα παραγωγού, ώστε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του τόνισε ότι η συνδυασμένη δράση γνώσης, τεχνολογίας και αποφασιστικής πολιτικής βούλησης αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής για την προστασία και την ανάπτυξη του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα έχουν όλα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Επισημαίνεται ότι ο υπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα 8,9 και 10 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου και στάθηκε ιδιαίτερα στο σταντ της Real Drone Sprayer (RDS).