Χρ. Κέλλας: Η FRUIT LOGISTICA 2026 επιβεβαιώνει το ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή αγροδιατροφικό χάρτη

Τη διεθνή έκθεση FRUIT LOGISTICA 2026, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο από τις 4 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών, επισκέφθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συνοδευόμενος από τον Έλληνα Πρέσβη στο Βερολίνο, κ. Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός συναντήθηκε με Έλληνες εκθέτες, παραγωγούς και εκπροσώπους εξαγωγικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στη φετινή διοργάνωση, προβάλλοντας την ποιότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Κέλλας συζήτησε με τους εκθέτες τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών, τις συνθήκες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών φρούτων και λαχανικών, μέσω της πιστοποίησης, της καινοτομίας και της βιώσιμης παραγωγής.

Σε δήλωσή του από τη FRUIT LOGISTICA 2026, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε:

«Η παρουσία της Ελλάδας στη FRUIT LOGISTICA έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή έκθεση στον τομέα των νωπών φρούτων και λαχανικών, εκεί όπου κλείνονται συμφωνίες, χτίζονται συνεργασίες και διαμορφώνονται οι τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Η χώρα μας συμμετέχει δυναμικά με Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν στην πράξη ότι τα ελληνικά προϊόντα μπορούν να σταθούν επάξια στις πιο απαιτητικές αγορές.

Τα στοιχεία των τελευταίων ετών είναι ενδεικτικά: ακτινίδια, πορτοκάλια και μήλα, πρωταγωνιστούν στις εξαγωγές μας προς τρίτες χώρες, ενώ πορτοκάλια, καρπούζια και ακτινίδια, καταγράφουν ισχυρή παρουσία και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, ο κ. Κέλλας τόνισε ότι οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές, επισημαίνοντας πως ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός και οι αυξημένες πιέσεις στο κόστος παραγωγής καθιστούν αναγκαία τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και τη συνεχή αναβάθμιση του αγροδιατροφικού μας τομέα.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της ποιότητας, της πιστοποίησης και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών προϊόντων, επενδύοντας στην καινοτομία, στις σύγχρονες τεχνολογίες, στα logistics και στη βιωσιμότητα, με στόχο τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά να φτάνουν στις διεθνείς αγορές με ανταγωνιστικούς όρους και ισχυρό brand.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της Ελλάδας στη FRUIT LOGISTICA 2026 επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της χώρας στον ευρωπαϊκό και διεθνή αγροδιατροφικό χάρτη και στέλνει το μήνυμα ότι ο ελληνικός πρωτογενής τομέας έχει σχέδιο, ποιότητα και ξεκάθαρη στρατηγική εξωστρέφειας.