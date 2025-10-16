Χρ. Κέλλας: Αρχίζει η ροή χρημάτων σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Μέχρι τέλος του χρόνου πάνω από ένα 1 δισ. ευρώ

«Είναι μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδος, όμως αρχίζει η ροή χρημάτων και το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα μέχρι τέλος του χρόνου θα υπερβεί το 1 δις» τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, αναλύοντας ακριβώς το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών το επόμενο διάστημα.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στις πληρωμές έναντι του αγροτικού κόσμου συνεπεία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδέχθηκε ο κ. Κέλλας, ωστόσο τόνισε, υπάρχει χρονοδιάγραμμα και χθες, παρά την είσοδο της OLAF, της Ευρωπαϊκής αρχής για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησαν οι πληρωμές.

«Οι πληρωμές ξεκίνησαν εχθές και θα ολοκληρωθούν αύριο και περιλαμβάνουν το παλαιό πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας 2022-2024 και της βιολογικής μελισσοκομίας. Περιλαμβάνει τα υπόλοιπα του ’24, συνδεδεμένης βασικής ενίσχυσης, περιλαμβάνει την πληρωμή της αναδιανεμητικής, την πληρωμή για τους νέους αγρότες και είναι το Τομεακό Πρόγραμμα Οίνου και Μελισσοκομίας. Γι’ αυτά, θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές μέχρι αύριο το απόγευμα» ανέφερε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews 105,8.



Και συνεχίζονται οι πληρωμές, προσέθεσε ο υφυπουργός. «Το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε την πληρωμή των χωραφιών, τα οποία έμειναν ακαλλιέργητα λόγω φερτών υλικών από τον Ντάνιελ στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Είναι ένα ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για τέλος της επόμενης εβδομάδας, γίνεται προσπάθεια για πριν τις 25 Οκτωβρίου.

Και θα πληρωθούν ταυτόχρονα και το ποσό των ζωοτροφών, είναι μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ η ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που είχαν τα ζώα κλεισμένα λόγω των ζωονόσων.

Και επιπλέον θα καταβληθούν χρήματα, ό, τι υπάρχει στο υπουργείο από θανατωθέντα ζώα από όλη τη χώρα για τα θανατωθέντα ζώα θα πληρωθούν και θα έχουμε και με το που κλείνει το ΟΣΔΕ στις 20 Οκτωβρίου, τις επόμενες μέρες θα υπάρξει και η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Αυτές είναι οι πληρωμές μέχρι τέλος Οκτωβρίου» ανέφερε αρχικά ο κ Κέλλας.

«Ακολουθούν στη συνέχεια τον μήνα Νοέμβριο η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης το 70% που είναι ένα τεράστιο ποσό, γύρω στα 550 με 600 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε το Μέτρο 23, 180 εκατομμύρια ευρώ και την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου, η οποία προχωράει γρήγορα για τον Ντάνιελ, άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Έχουν ήδη εξασφαλιστεί, τα 50 που θα δώσουμε ως προκαταβολή άμεσα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα 30 μετά την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου» προσέθεσε ο κ. Κέλλας.

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, 70% πληρώνεται συνήθως τέλος Οκτωβρίου, σημείωσε, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό φέτος γιατί κατ’ απαίτηση των ίδιων των αγροτών παραμένει το ΟΣΔΕ ανοιχτό μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για να διορθωθεί το θέμα που δημιουργήθηκε με το ΑΤΑΚ. Επομένως θα πάνε λίγο παραπίσω, αλλά μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα έχουν πληρωθεί, εξήγησε.

Για τα δεσμευμένα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς τι θα γίνει με τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κέλλας επισήμανε «ό,τι είναι δεσμευμένο θα ελεγχθεί και στη συνέχεια θα πληρωθούν εφόσον απελευθερωθούν τα ΑΦΜ. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ελέγχους και τις πληρωμές».

Απαντώντας στην επισήμανση ότι η OLAF εντείνει τις πιέσεις για να παρουσιαστεί άμεσα ένα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κέλλας διευκρίνισε ότι δεν πιέζει η OLAF γι’ αυτό. «Γι’ αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο δράσης, το action plan το οποίο χειρίζεται ο Υπουργός και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου. Θα είμαστε θεωρώ έτοιμοι μέχρι τις 4 Νοεμβρίου που είναι η προθεσμία για το σχέδιο δράσης» ανέφερε.

«Πραγματικά βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ο πρωτογενής τομέας, η κτηνοτροφία και ο αγροτικός τομέας για πολλούς λόγους. Η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς στον κλάδο, η γεωργία, διότι και το κόστος παραγωγής αλλά και οι πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και κυρίως του βαμβακιού και του σίτου, που βρίσκεται σε πρωτοφανή χαμηλά τιμές και από την άλλη πλευρά βεβαίως, είναι το γεγονός ότι υπήρξαν και υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι. Όμως, ξέρετε το θέμα που έχουμε, το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, που είναι 2,5 δις ετησίως. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι κοινωνικό και μιλάμε για 2,5 δις που κατευθύνονται στο πολύ μεγάλο ποσοστό στην ύπαιθρο, στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Για την ευλογιά των προβάτων

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δήλωσε και το κάνει εμπράκτως, ότι είναι αποφασισμένη να στηρίξει την κτηνοτροφία μας, η οποία είναι γαλακτοκομική, τη γαλακτοτροφία.

«Το πρώτο μέτρο το οποίο πήρε από την πρώτη στιγμή είναι η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις των θανατωθέντων ζώων, η οποία είναι διπλάσια σε ύψος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Φτάνει μέχρι 250 ευρώ τα καθαρόαιμα θηλυκά και 220 ευρώ τα ημίαιμα θηλυκά ζώα, κλιμακωτά βέβαια ανάλογα με την ηλικία, τα δε αρσενικά φτάνουν στα 500 ευρώ. (…)

Η Ευρώπη στα κράτη που είχαν ανάλογα ζωονόσους όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ρουμανία, το κόστος αποζημίωσης κατά κεφαλήν ήταν 90-95 ευρώ. Εμείς δίνουμε υπερδιπλάσιο ποσό ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους οι κτηνοτρόφοι.

Πέραν τούτου, έχουμε δεσμευτεί και θα καταβληθεί το επόμενο δεκαήμερο μέχρι τέλος του μηνός, ενίσχυση εφάπαξ για τις ζωοτροφές ανάλογα σε τρεις κατηγορίες 4, 6 και 14 ευρώ ανά ζώο ανάλογα την περιοχή.

Επιπλέον, ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής η διάταξη με την οποία υπάρχει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι χάσανε τα κοπάδια τους από την ημερομηνία που χάσανε τα κοπάδια τους μέχρι 31/12/2026 και υπάρχει και αναστολή οφειλών προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή αναστολή πληρωμής δημοτικών τελών» ανέφερε ο κ. Κέλλας.

Σε σχέση με το ζήτημα του εμβολιασμού για την ευλογιά, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Τα υπάρχοντα εμβόλια είναι το τουρκικό και το ιορδανικό. Αυτά τα δύο είναι κυρίως που υπάρχουν, τα οποία εμβόλια είναι αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας. Καταρχήν, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό κράτος που έχει κάνει εμβόλιο για την ευλογιά, ένα. Δύο, τα εμβόλια αυτά είναι επιτυγχάνουν πολύ χαμηλού ποσοστού ανοσία, δηλαδή μέχρι 50-60 % το μεγαλύτερο. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανοσία. Και τρίτον και παρά πολύ βασικό, είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να διακρίνουμε όταν ένα ζώο βρεθεί θετικό εάν το ζώο νοσεί ή αν το ζώο είναι εμβολιασμένο. Αποτέλεσμα, ακολουθεί η θανάτωση του κοπαδιού. Ο εμβολιασμός των ζώων λοιπόν, συντελεί στην ταχύτερη θανάτωση κοπαδιών.

Και βεβαίως και οι Καθηγητές των δύο Κτηνιατρικών Σχολών της χώρας, οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επιπέδου, οι Καθηγητές όλοι, οι Κτηνίατροι και ειδικοί είναι αναφανδόν εναντίον του εμβολίου και για πολλούς άλλους λόγους» εξήγησε ο κ. Κέλλας.

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός επισήμανε ότι απαγορεύεται αυστηρά ο εμβολιασμός. «Έχουμε ήδη απευθυνθεί στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και πρέπει να ξέρετε ότι όποιος συλληφθεί να εμβολιάζει, αυτό αποτελεί διασπορά της νόσου, είναι ποινικό αδίκημα και οδηγείται κατευθείαν στον εισαγγελέα» τόνισε.