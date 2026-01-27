Βρυξέλλες: Η Ελλάδα ζητά αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα

Αυστηρότερους και καλύτερα συντονισμένους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα κατά το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας υπό την κυπριακή Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

O Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αντώνης Φιλιππής, σημείωσε ότι οι έλεγχοι συνδέονται άμεσα τόσο με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο και με τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα ισχυρό πλαίσιο επίσημων ελέγχων, με υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων, ενώ όπου εντοπίζονται μη συμμορφώσεις λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες.

Παράλληλα μίλησε για τη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού και της εφαρμογής αναλογικών και βασισμένων στον κίνδυνο ελέγχων, ιδίως στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης με τρίτες χώρες, καθώς και στη θετική συμβολή που μπορεί να έχει η σύσταση ειδικής ομάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών, συζητήθηκε επίσης το ζήτημα των βιολογικών προϊόντων, όπου από την ελληνική πλευρά επισημάνθηκε η ανάγκη για σαφείς, εφαρμόσιμους και ρεαλιστικούς κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος, να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά και να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι παραγωγοί και οι αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, η ελληνική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα, στάθηκε σε σειρά ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων η ανάγκη προστασίας ευαίσθητων γεωργικών τομέων στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, καθώς και το ζήτημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τη Μάλτα για τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δύο γενικοί γραμματείς συμμετείχαν σε τεχνική σύσκεψη όλων των κρατών μελών με τη γενική διευθύντρια της DGAGRI, Elizabeth Werner, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι τεχνικές προκλήσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ, με έμφαση στη λειτουργικότητα των εργαλείων εφαρμογής, στη μείωση της πολυπλοκότητας και στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των κρατών μελών.