ΑΑΔΕ: Αγροτικές ενισχύσεις 27,8 εκατ. ευρώ σε 24.000 δικαιούχους

Με διασταυρώσεις με το Κτηματολόγιο και ελέγχους σε δηλώσεις, φακέλους, φωτογραφίες και ΑΤΑΚ γεωτεμαχίων, συνεχίζονται πλέον οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά την κατάργηση και συγχώνευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για πρώτη φορά μάλιστα, πριν την πληρωμή επιδοτήσεων, πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών έναντι χρεών, αλλά και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, στις 23 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η καταβολή ποσών στους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Λειτουργίας και Είσπραξης Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διοικητικών και τεχνικών ελέγχων.

Οι ενισχύσεις ανέρχονται στο ποσό των 27.842.219,04 ευρώ και αφορούν στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, στη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα και στην Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο.

Αναλυτικά

1. Ως προς τους ελέγχους, τους συμψηφισμούς και τις δεσμεύσεις:

Πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών (οφειλές παλαιοτέρων ετών) συνολικού ποσού 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς.

Δεσμεύτηκαν επίσης ποσά για περαιτέρω έλεγχο συνολικού ύψους 14.837.377,95 ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί θα ενταχθούν σε επόμενες πληρωμές, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Τέλος, δεν περιλαμβάνονται στις πληρωμές 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.

2. Ως προς τις πληρωμές που έγιναν:

Α. Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη καταβλήθηκε ποσό 21.868.361,31 ευρώ σε 17.174 παραγωγούς.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής:

Κρίθηκαν εμπρόθεσμες οι αιτήσεις 517 δικαιούχων που είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου την 01.09.2025.

Αξιολογήθηκαν φωτογραφίες με γεωσήμανση που εστάλησαν από δικαιούχους, των οποίων τα αγροτεμάχια είχαν χαρακτηρισμό «κίτρινα» μετά τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης γης. Η διαδικασία αφορούσε 483 παραγωγούς και 2.412 αγροτεμάχια.

Συνεχίστηκε ο διοικητικός έλεγχος μεταβιβάσεων δικαιωμάτων 2015-2022 βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Πληρώθηκαν 348 αποδέκτες δικαιωμάτων και αποδεσμεύτηκαν αντίστοιχα οι μεταβιβαστές.

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων ΑΤΑΚ, καταβλήθηκε συμπληρωματικό ποσό σε 164 παραγωγούς για 1.026 αγροτεμάχια.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της οποίας:

4.078 κτηνοτρόφοι έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων για πρώτη φορά,

47.989 κτηνοτρόφοι έλαβαν συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων.

Επίσης, πληρώθηκαν 2.213 δικαιούχοι με 7.802 αγροτεμάχια, οι οποίοι συμπλήρωσαν υπεύθυνη δήλωση σε εφαρμογή που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για αγροτεμάχια που είχαν εξαιρεθεί της πληρωμής λόγω ασυμφωνίας με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Τέλος, καταβλήθηκε ποσό σε 427 παραγωγούς, μετά τον προσδιορισμό συνολικού ποσού μεγαλύτερου των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξηθεί εφόσον καταβληθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά προγράμματα και οι δικαιούχοι κριθούν επιλέξιμοι.

Β. Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα

Για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα καταβλήθηκε ποσό 4.388.084,07 ευρώ σε 6.819 δικαιούχους.

Γ. Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

Για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας καταβλήθηκε ποσό 528.591,22 ευρώ σε 1.348 δικαιούχους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ, «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με συνέπεια και διαφάνεια την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των δικαιούχων».