Walt Disney: Ο Τζος Ντ'Αμάρο αναλαμβάνει τα ηνία από τον Μπομπ Ίγκερ - Οι προκλήσεις

Η Walt Disney όρισε την Τρίτη τον επικεφαλής των θεματικών πάρκων, Τζος Ντ'Αμάρο ως CEO, τερματίζοντας χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με τη διαδοχή και τοποθετώντας έναν μακροχρόνιο εσωτερικό συνεργάτη στο τιμόνι, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και ένα κύμα ενοποιήσεων ανατρέπουν τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης.

Ο 54χρονος θα αναλάβει τα ηνία από τον 74χρονο Μπομπ Ίγκερ στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 18 Μαρτίου.

Ο Ίγκερ θεωρείται ότι διαμόρφωσε τη σύγχρονη Disney μέσω συμφωνιών με τις Pixar, Marvel, Lucasfilm και 21st Century Fox.

Η Disney όρισε επίσης την συνδιευθύντρια ψυχαγωγίας Ντάνα Γουόλντερ ως διευθύντρια περιεχομένου και πρόεδρο.

Η διαδοχή υπήρξε από καιρό το αδύνατο σημείο του θρυλικού γίγαντα της ψυχαγωγίας - καθυστέρησε την αποχώρηση του Ίγκερ αρκετές φορές και τον έφερε πίσω το 2022 για να αντικαταστήσει τον διάδοχό του, Μπομπ Τσάπεκ, μετά την πανδημία που έπληξε την επιχείρησή του.

Για να αποφύγει ένα άλλο λάθος βήμα, η Disney το 2024 όρισε τον βετεράνο της Morgan Stanley, Τζέιμς Γκόρμαν, ως πρόεδρο για να επιβλέπει την αναζήτηση του διευθύνοντος συμβούλου. Ο Γκόρμαν, ο οποίος ηγήθηκε μιας ομαλής μετάβασης στην τράπεζα της Wall Street, προσχώρησε μετά την παράταση της θητείας του Ίιγκερ για πέμπτη φορά έως το 2026.

«Ο Τζος έχει δείξει ένα ισχυρό όραμα για το μέλλον της εταιρείας και μια βαθιά κατανόηση του δημιουργικού πνεύματος που κάνει τη Disney μοναδική», δήλωσε ο Γκόρμαν σε ανακοίνωση την Τρίτη.

Με τον Ντ'Αμάρο, η Disney στρέφεται προς ένα βετεράνο της εταιρείας, ο οποίος διευθύνει τον μεγαλύτερο μοχλό κερδών της - τη μονάδα εμπειριών που περιλαμβάνει θεματικά πάρκα και κρουαζιέρες και της οποίας οι πωλήσεις αυξάνονται κάθε χρόνο μετά την υποχώρηση της πανδημίας το 2021.

Την περασμένη οικονομική χρήση, το τμήμα αυτό σημείωσε ρεκόρ λειτουργικών κερδών ύψους σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αντιστοιχούν σε σχεδόν το 60% των κερδών της εταιρείας.

Ο Ντ'Αμάρο ηγείται της επέκτασης της εταιρείας στη Μέση Ανατολή με ένα θεματικό πάρκο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Αμπού Ντάμπι, που θα είναι το πρώτο μεγάλο νέο πάρκο της εταιρείας σε σχεδόν μια δεκαετία.

Οι προκλήσεις

Ωστόσο, η μείωση των διεθνών επισκεπτών στις ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά την επιχείρηση των πάρκων, αφού η εταιρεία επισήμανε τις «αντίξοες συνθήκες», παρόλο που οι συνολικές πωλήσεις και τα κέρδη της ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Ενώ ο Ντ'Αμάρο είναι ένα γνωστό πρόσωπο για τους επισκέπτες του Walt Disney World στη Φλόριντα, οι αναλυτές έχουν δηλώσει ότι είναι ελάχιστα γνωστός στο Χόλιγουντ. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζει μια βιομηχανία ψυχαγωγίας που απειλεί να αναδιαμορφώσει τα εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματοποιώντας τη συγγραφή, την επεξεργασία και τα οπτικά εφέ.

Η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες πριν από τη λήξη των συμβάσεων των μεγάλων συνδικάτων της βιομηχανίας -συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους σεναριογράφους και τους ηθοποιούς- τον Μάιο και τον Ιούνιο, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν νέο γύρο εργασιακών διαπραγματεύσεων.

Η διακοπή των διαπραγματεύσεων, εν μέρει λόγω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, οδήγησε σε διπλές απεργίες το 2023 από τα συνδικάτα, οι οποίες παρέλυαν μεγάλο μέρος της παραγωγής του Χόλιγουντ και κόστισαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγής.

Η Disney βρίσκεται υπό ιδιαίτερη παρακολούθηση μετά την συμφωνία που συνήψε στα τέλη του περασμένου έτους να επιτρέψει στην OpenAI να χρησιμοποιήσει χαρακτήρες από τις σειρές Star Wars, Pixar και Marvel στο Sora AI. Επίσης, συμφώνησε να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην OpenAI.

Ο Τσάπεκ, ένας άλλος βετεράνος των θεματικών πάρκων που έγινε διευθύνων σύμβουλος, είχε δυσκολίες στις σχέσεις με τα ταλέντα και χειρίστηκε άσχημα μια διαμάχη με τη Σκάρλετ Γιοχάνσον σχετικά με την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας «Black Widow» σε streaming και στους κινηματογράφους, η οποία οδήγησε σε αγωγή και τελικά σε συμβιβασμό.

«Είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσει κανείς. Η Disney δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά μια άλλη ακατάστατη παράδοση», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε.