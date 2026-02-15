Wall Street: Υπό την επίδραση του «trade φόβου» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά βρίσκεται υπό πίεση ανησυχιών για τις αναταράξεις που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Wall Street μπήκε στο 2026 με τη ρευστότητα χαρτοφυλακίων σε ιστορικά χαμηλά και με ελάχιστη αντιστάθμιση κινδύνου. Έξι εβδομάδες αργότερα τα trades ευρείας συναίνεσης αρχίζουν να αποτυγχάνουν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υποτίθεται ότι θα ήταν το trade που δεν χάνει. Όμως, έχει μετατραπεί σε απειλή. Όχι, για τις εταιρείες που δημιουργούν το ΑΙ αλλά για τα επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσε να ανατρέψει και αντικαταστήσει.

Εισηγμένες εταιρείες λογισμικού, διαχείρισης πλούτου, χρηματιστηριακές, φορολογικοί σύμβουλοι είδαν μια δεκαετία διεύρυνσης των περιθωρίων κέρδους τους να ανατιμολογείται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ήταν μια μεταβολή που σόκαρε τις αγορές ιδιωτικού χρέους που είναι φορτωμένες με δάνεια προς τις εταιρείες αυτές.

Το κυρίαρχο consensus με το οποίο μπήκε η αγορά στο 2026 αποδείχθηκε λανθασμένο μέσα σε έξη εβδομάδες και ο συνωστισμός στα trades αυτά βρίσκει τώρα τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Η απειλή αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη άρχισε να προκαλεί σχεδόν καθημερινά νέα θύματα στο χρηματιστήριο. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX ξεπέρασε το επίπεδο των 20 μονάδων, μια ένδειξη που δεν έδωσε σημάδια πανικού αλλά ξεκάθαρη στροφή της αγοράς προς την ασφάλεια, πλήττοντας το στρατόπεδο του «risk on».

Oι μετοχές τεχνολογίας δέχτηκαν χτύπημα μετά το λανσάρισμα ενός νομικού plug-in εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης από την Anthropic. Οι ανησυχίες των επενδυτών σύντομα εντάθηκαν μετά από ένα κύμα αναβαθμίσεων μοντέλων ΑΙ και νέων κυκλοφοριών.

Πώς εκφράστηκαν οι ανησυχίες αυτές χρηματιστηριακά; Στον κλάδο λογισμικού, οι απώλειες σε κεφαλαιοποίηση έφτασαν σχεδόν τα $2 τρις από την κορυφή του Οκτωβρίου.

Ενδεικτικά, μεταξύ των εταιρειών του δείκτη Nasdaq 100 η Atlassian (-47%), η Intuit (-40%) και η Workday (-33%) ξεχώρισαν με τις μεγαλύτερες απώλειες. Η Salesforce χάνει 30%, η Adobe -25% και η Crowdstrike -12%.

H χειρότερη διόρθωση του κλάδου λογισμικού στη Wall Street εδώ και μια τριετία παρέσυρε και τις μετοχές διαχειριστών επενδύσεων λόγω ανησυχιών για την έκθεση τους σε δάνεια και μόχλευσης που συνδέονται με τις εταιρείες αυτές.

Blackstone, Blue Owl, Apollo, KKR, Ares, χάνουν από 13% έως 24% μέχρι στιγμής το 2026.

Αλλά και ο χρηματοοικονομικός κλάδος και ειδικότερα οι χρηματιστηριακές και οι εταιρείες ανάλυσης δεδομένων δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα.

Ο λόγος ήταν η παρουσίαση από την εταιρεία διαχείρισης πλούτου Altruist λειτουργιών φορολογικού σχεδιασμού με τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που ενίσχυσε τους φόβους ότι η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία μπορεί να ανατρέψει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα.

Οι χρηματιστηριακές LPL Financial, Raymond James και Charles Schwab έπεσαν πάνω από 7% την Τρίτη. Η S&P Global, πάροχος δεικτών, χάνει πάνω από 25% τον Φεβρουάριο ενώ Moody’s, Factset Research και MSCI είχαν σημαντικές απώλειες στο ταμπλό αυτόν τον μήνα.

Η μετοχή της Thomson Reuters έπεσε κοντά σε χαμηλό πενταετίας την εβδομάδα που πέρασε λόγω ανησυχιών ότι το ΑΙ θα χτυπήσει τη δραστηριότητα νομικών υπηρεσιών που παρέχει.

Οι επενδυτές θα βρίσκονται σε επιφυλακή την εβδομάδα που έρχεται για περαιτέρω μεταβλητότητα που προκαλούν οι φόβοι ανατροπής που ενδεχομένως να φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, ζυγίζουν και την αναδιάρθρωση, το λεγόμενο rotation, που βρίσκεται σε εξέλιξη κάτω από την επιφάνεια.