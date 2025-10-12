Wall Street: Τα βλέμματα στα μεγέθη των τραπεζών

Μετά το selloff της Παρασκευής, η προσοχή στη Wall Street στρέφεται στα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των μεγάλων τραπεζών που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα για μια καλύτερη εικόνα της υγείας της οικονομίας των ΗΠΑ καθώς το παρατεταμένο shutdown έχει διακόψει τη ροή νέων οικονομικών δεδομένων.

Οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες σημείωσαν πτώση την Παρασκευή, φρενάροντας την ανοδική δυναμική της αγοράς. Αφορμή ήταν τα σχόλια του προέδρου Τραμπ και η απειλή για νέο δασμολογικό χτύπημα στα κινεζικά προιόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε την εβδομάδα με πτώση, λίγο πριν την τριετή επέτειο του bull market του S&P500 την Κυριακή.

Με την αγορά υπεραγορασμένη, δεν πρέπει να εκπλήσσει η επιστροφή της μεταβλητότητας. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι η κερδοφορία των εισηγμένων που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς και η περίοδος αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου αρχίζει την εβδομάδα που έρχεται.

Με τις αποτιμήσεις των μετοχών στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας πενταετίας και με ανησυχίες για υπερβάλλοντα επενδυτικό ενθουσιασμό στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και στις μετοχές

του Big Tech, ένα δυνατό τρίτο τρίμηνο θα βοηθήσει τις μετοχές να διατηρήσουν την ανοδική δυναμική τους.

Παρά την απότομη πτώση της Παρασκευής, ο S&P500 κερδίζει άνω του 11% φέτος και απέχει μόλις 3% από το ιστορικό υψηλό του.

Το ράλι της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς έχει συνοδευτεί και από τη σημαντική άνοδο άλλων αξιών όπως του χρυσού, του ασημιού και του bitcoin. Αλλά και από προειδοποιήσεις αξιωματούχων υψηλού προφίλ για τις αγορές, όπως της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του CEO της JPMorgan Jamie Dimon.

H JPMorgan θα ανοίξει τον χορό των αποτελεσμάτων την Τρίτη μαζί με τις Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo. Tην Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου η Bank of America και η Morgan Stanley.

H αδυναμία στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ που έδειξαν τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία προκάλεσε ανησυχίες για την ανάπτυξη και ώθησε τη Fed στην επανεκκίνηση των επιτοκιακών μειώσεων.

Τα αποτελέσματα των τραπεζών θα είναι ένα παράθυρο στην αμερικανική οικονομία. Εφόσον δείξουν ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να δαπανούν και ότι η ζήτηση για δάνεια βελτιώνεται, τότε δεν θα συντρέχουν λόγοι για επιφυλάξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα αρχίζει να συρρικνώνεται.

Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και από άλλες εισηγμένες, όπως από τη Johnson & Johnson στον κλάδο υπηρεσιών υγείας και τη BlackRock.

Γενικότερα, οι εταιρείες του δείκτη S&P500 αναμένεται να σημειώσουν ρυθμό αύξησης των κερδών 8,8% στο τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την IBES.

H προσοχή της Wall Street θα είναι επίσης στραμμένη στο shutdown και στο αν τα δύο αντίπαλα κόμματα, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί θα καταφέρουν να λύσουν το αδιέξοδο και να βάλουν τέλος στην αναστολή των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που άρχισε την 1η Οκτωβρίου και συνεχίζεται.

Μέχρι τώρα οι αγορές έδειξαν να αδιαφορούν αλλά οι επενδυτές δέχονται προειδοποιήσεις ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία θα αυξηθούν όσο περισσότερο διαρκεί το shutdown. Χωρίς φρέσκα οικονομικά δεδομένα το τοπίο γίνεται όλο και πιο ομιχλώδες.