Wall Street: Νέο τεστ για το ράλι και τις μειώσεις επιτοκίων

Τα φρέσκα δεδομένα από την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα θα είναι μια κρίσιμη ακτινογραφία της υγείας της οικονομίας των ΗΠΑ. Θα τεστάρουν την πεποίθηση των επενδυτών ότι έρχονται μειώσεις επιτοκίων, προσδοκία που συνέβαλε στην άνοδο της Wall street σε ιστορικά υψηλά.

Η έκπληξη στα στοιχεία του Ιουλίου ήταν η εξασθένηση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Ήταν ο λόγος που ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Fed θα αρχίσει ξανά να μειώνει τα επιτόκια από τον Σεπτέμβριο για να ενισχύσει την αγορά εργασίας.

Τα νέα στοιχεία θα ανακοινωθούν στις 5 Σεπτεμβρίου. Αν δείξουν αδυναμία μπορεί να εντείνουν τις ανησυχίες ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνεται και πιθανώς να ωθήσουν την αγορά να τιμολογήσει πιο επιθετικές μειώσεις στο κόστος χρήματος.

Χαμηλότερα επιτόκια για να αντιμετωπιστεί η αποθέρμανση της αγοράς εργασίας σημαίνει στήριξη της οικονομίας αλλά και της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η Wall Street ανέκαμψε με δύναμη από τα χαμηλά του Απριλίου. Η αγορά μετρίασε τους φόβους ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ θα έφερναν ύφεση με τον ενθουσιασμό για τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης να δίνει ώθηση στις μετοχές τεχνολογίας.

Ο δείκτης αναφοράς S&P500 έκλεισε τον Αύγουστο με κέρδη 1,9% με τη φετινή του άνοδο μέχρι τώρα να καταγράφει σχεδόν 10%.

Ημερολογιακά, ωστόσο, η αγορά παραμένει σε ένα ύπουλο σημείο. Τα τελευταία 35 χρόνια ο μήνας Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος της χρονιάς για τον S&P500 σημειώνοντας μέση πτώση 0,8%.

Τα νέα δεδομένα από την αγορά εργασίας θα είναι τα πρώτα μακροοικονομικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση οικονομολόγων του Reuters, τον Αύγουστο αναμένεται αύξηση των θέσεων απασχόλησης κατά 75.000, ελαφρώς πάνω από τις 73.000 του Ιουλίου που αποτέλεσαν αρνητική έκπληξη.

Τα στοιχεία αναμένεται να στείλουν το ίδιο μήνυμα, ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ αποθερμαίνεται.

Τα δεδομένα του Ιουλίου τόνωσαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει το κόστος δανεισμού στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 16-17 Σεπτεμβρίου.

Τα πονταρίσματα αυτά ενισχύθηκαν μετά την ομιλία του προέδρου της Fed, Jerome Powell, και την παραδοχή του ότι τα ρίσκα για την αγορά εργασίας αυξάνονται.

Στην τελευταία ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Jackson Hole, o Powell, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026, υπαινίχθηκε μια μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αποφεύγοντας όμως να δεσμευτεί. Διατήρησε μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στα αυξανόμενα ρίσκα στην αγορά εργασίας και τον επίμονο πληθωρισμό.

Στην αγορά παραγώγων τα futures την Παρασκευή τιμολογούσαν 89% πιθανότητα μιας μείωσης 25 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο.

Θα πρέπει να αποτυπωθεί μια ευρεία ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας στα νέα στοιχεία για να αναθεωρήσει την πρόθεση της η Fed να χαμηλώσει το κόστος χρήματος, εκτιμούν οι αναλυτές.