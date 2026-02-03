UBS: Σημαντικές ευκαιρίες σε Ευρώπη, Κίνα και Ιαπωνία για το 2026

Η Ευρώπη και η Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα οι αγορές της Κίνας και της Ιαπωνίας, αποτελούν τις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της UBS για το 2026.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας αναμένεται μεγάλη άνοδος, κατά 10%, περίπου στις μετοχές, σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, όμως κάνει μια σύσταση προς τους επενδυτές που έχουν ρίξει σημαντικό βάρος στην αγορά των ΗΠΑ να επωφεληθούν και από σε άλλες αγορές. Και τους προτρέπουν να κοιτάξουν προς Κίνα, Ιαπωνία αλλά και Ευρώπη.

Και αυτό γιατί, όπως πιστεύουν, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και της αστάθειας της αγοράς είναι η διασφάλιση της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου.

H Ευρώπη, φέτος, αναμένεται να δεχτεί σημαντική ώθηση από τις αμυντικές και δημοσιονομικές δαπάνες. Όπως σημειώνει η UBS, «παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα σχετικά με τη Γροιλανδία, πιστεύει ότι μια βελτίωση των κυκλικών προοπτικών, ένα πιο ευνοϊκό διαρθρωτικό υπόβαθρο και οι λογικές αποτιμήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές μετοχές».

Από την άλλη πλευρά, οι άμεσες δασμολογικές επιπτώσεις είναι μικρές για τη συνολική αγορά, καθώς οι περισσότερες εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρείες που παράγουν αγαθά που πωλούνται στις ΗΠΑ τα κατασκευάζουν εκεί.

Επιπλέον, το επεισόδιο της Γροιλανδίας πιθανότατα αυξάνει περαιτέρω την ανάγκη των ευρωπαϊκών χωρών να ενισχύσουν τις αμυντικές δαπάνες και να προμηθεύονται όλο και περισσότερο εξοπλισμό. Θα μπορούσε επίσης να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Μάλιστα, ως επιλογές με καλές αποδόσεις οι αναλυτές της UBS ξεχωρίζουν τις τράπεζες, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι βιομηχανίες, η τεχνολογία αλλά και η Γερμανία, συνολικά.

Μετοχές πληροφορικής, άμυνας και αυτοκινητοβιομηχανιών στις ασιατικές αγορές

Η Κίνα, επισημαίνει η UBS, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και απόδοσης. Μάλιστα, η πολιτική της για τεχνολογική καινοτομία και αυτάρκεια παρέχει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η υποστήριξη της κυβέρνησης για τα εγχώρια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τις εξελίξεις στην κατασκευή microchips, ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω άνοδο των κινεζικών τεχνολογικών μετοχών.

Στην Ιαπωνία, οι επερχόμενες εκλογές θα μπορούσαν, σύμφωνα με την UBS να οδηγήσουν σε περαιτέρω ανοδική πορεία των μετοχών. Οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας πιστεύουν ότι το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) είναι πιθανό να αυξήσει τις έδρες του και να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 8 Φεβρουαρίου.

Έτσιι, και θα μπορούσε να επιτύχει μια «απόλυτα σταθερή”»πλειοψηφία με τον εταίρο του στον συνασπισμό, το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας, γνωστό ως Ishin. Αυτό σημαίνει ότι η ιαπωνική αγορά θα μπορούσε να δει περαιτέρω κέρδη στις μετοχές της υποστηριζόμενη από τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της κυβέρνησης Τακαΐτσι και την αυξημένη δυναμική για την εφαρμογή πολιτικής.

Άλλωστε, αποδεικνύεται και ιστορικά ότι οι ξένοι επενδυτές τείνουν να αυξάνουν την έκθεσή τους σε ιαπωνικές μετοχές σε περιόδους ισχυρής ηγεσίας, σαφούς πολιτικής κατεύθυνσης και μακροπρόθεσμων κυβερνήσεων.

«Υπάρχει μια προτίμηση για μετοχές στους κλάδους των υπηρεσιών πληροφορικής, της άμυνας, των τραπεζών και των ακινήτων, καθώς και η ενέργεια, τα κέντρα δεδομένων, ο αυτοματισμός και επιλεγμένες αυτοκινητοβιομηχανίες», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η UBS.