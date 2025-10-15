Τραπεζική ενοποίηση στην ΕΕ: Για «οδηγό» προς απλοποίηση των χρηματοοικονομικών κανόνων κάνει λόγο η ΕΚΤ

Η Ευρώπη πρέπει να αναλύσει το πως μπορεί να απλοποιήσει τους χρηματοοικονομικούς κανόνες ώστε να επιτρέψει στον κλάδο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς ντε Γκίντος την Τετάρτη.

Η ΕΕ πρέπει να «αξιολογήσει κριτικά το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να απλοποιήσουμε περαιτέρω το ρυθμιστικό και εποπτικό μας πλαίσιο» ανέφερε ο Ισπανός αξιωματούχος σε ομιλία του στις Βρυξέλλες.

«Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της μείωσης της αδικαιολόγητης πολυπλοκότητας, του διοικητικού φόρτου και των αλληλεπικαλύψεων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η ανθεκτικότητα και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα».

Αν και παραδέχτηκε ότι ορισμένες αλληλεπικαλύψεις είναι αναπόφευκτες, υποστήριξε σε συνέδριο για τον εορτασμό της 10ης επετείου του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ότι «μπορούμε να μειώσουμε τον φόρτο δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς που θα είναι προσβάσιμο στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Bloomberg ανέφερε πως η Ευρώπη έχει αρχίσει να εφαρμόζει σταδιακά τη δική της εκδοχή των παγκόσμιων κεφαλαιακών προτύπων, γνωστών ως Βασιλεία ΙΙΙ, σε μια εποχή που οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνονται στην χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών κανόνων.

Οι ανησυχίες ότι η Wall Street θα πάρει προβάδισμα σε μια εποχή απορρύθμισης τροφοδοτούν την αναθεώρηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τράπεζες, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος σε περίπου 12 μήνες.

Ο ντε Γκίντος ανήκει σε μια μικρή ομάδα αξιωματούχων της ΕΚΤ που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή προτάσεων αλλαγών και πρόσφατα δήλωσε ότι μια απλούστερη κεφαλαιακή δομή για τις τράπεζες θα είναι μεταξύ των προτάσεων.

Σε ομιλία του την Τρίτη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μάρτιν Κόχερ συμβούλεψε να μην ληφθούν υπερβολικά δραστικά μέτρα για τη χαλάρωση της ρύθμισης προς το παρόν, ενώ τόνισε ότι «υπάρχει πολύς χώρος για απλοποίηση».