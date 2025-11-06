Τραμπ: Αν το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τους δασμούς, θα προχωρήσουμε σε σχέδιο Β

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της κυβέρνησής του σχετικά με τη νομιμότητα των εκτεταμένων δασμών, μεταδίδει το Investing.

«Πιστεύω ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν καταστροφική για τη χώρα μας, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σχέδιο “δεύτερου γύρου”. Θα δούμε τι θα γίνει», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι, παρότι μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα, η υλοποίησή τους πιθανότατα θα είναι πιο αργή σε σύγκριση με τη σημερινή στρατηγική δασμών.