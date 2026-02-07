Τουρκία: Η κυβέρνηση θα διατηρήσει «σφιχτή» δημοσιονομική πολιτική για την υποχώρηση του πληθωρισμού

Η Τουρκία θα διατηρήσει την αυστηρή νομισματική πολιτική της και θα συνεχίσει τη δημοσιονομική πειθαρχία προκειμένου να μειώσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ταγίπ Ερντογάν, Τσεντέντ Γιλμάζ, το Σάββατο.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην Τουρκία αυξήθηκε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο 4,84% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, εν μέρει λόγω των αναπροσαρμογών των τιμών για το νέο έτος και της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών. Σε ετήσιο επίπεδο, υποχώρησε στο 30,65%.

Μιλώντας σε εκδήλωση στη νοτιοανατολική επαρχία Siirt, ο Γιλμάζ δήλωσε ότι η πτώση του πληθωρισμού κατά 45% από τον Μάιο του 2024 δεν ήταν αρκετή, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πορεία περαιτέρω μείωσης των τιμών καταναλωτή.

«Θα διατηρήσουμε την αυστηρή νομισματική πολιτική μας, θα διατηρήσουμε τις πειθαρχημένες δημοσιονομικές πολιτικές μας, είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε αυτό. Αλλά ούτε αυτά είναι αρκετά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να συμβάλουμε στον αγώνα μας κατά του πληθωρισμού μέσω των πολιτικών μας στην πλευρά της προσφοράς», πρόσθεσε.

Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 100 μονάδες βάσης, λιγότερο από το αναμενόμενο, στο 37%, επικαλούμενη τον σταθεροποιημένο πληθωρισμό, τη συμπεριφορά των τιμών και τις προσδοκίες που απειλούν τη διαδικασία αποπληθωρισμού.

Μετά από μια σύντομη αναστροφή στις αρχές του περασμένου έτους λόγω πολιτικών αναταραχών, ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων της τράπεζας συνεχίστηκε τον Ιούλιο με μείωση 300 μονάδων βάσης, ακολουθούμενη από περαιτέρω μειώσεις.

Η τράπεζα έχει χαλαρώσει κατά 1.300 μονάδες από το 2024, όταν διατήρησε τα επιτόκια στο 50% για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, προκειμένου να καταπολεμήσει τις προσδοκίες για πληθωρισμό.

Τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Τουρκικής Συνέλευσης Εξαγωγέων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η παρατεταμένη περίοδος αυστηρών οικονομικών πολιτικών της Τουρκίας είχε βλάψει τους κατασκευαστές, με τα υψηλά επιτόκια και το κόστος να θέτουν σε κίνδυνο τον επίσημο στόχο εξαγωγών της χώρας ύψους 282 δισεκατομμυρίων δολαρίων.