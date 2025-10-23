Τουρκία: Η Κεντρική Τράπεα μείωσε τα επιτόκια κατά 100 μονάδες, στο 39,5%

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο αναφοράς για τρίτη συνεχόμενη φορά, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιβράδυναν τον ρυθμό χαλάρωσης μετά την απροσδόκητη άνοδο του πληθωρισμού.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής, με επικεφαλής τον διοικητή Φατίχ Καραχάν, μείωσε το επιτόκιο επαναγοράς μιας εβδομάδας από 40,5% σε 39,5%, αν και απέχει πολύ από τη μείωση κατά 250 μονάδες βάσης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση του περασμένου μήνα οφείλεται κυρίως στην ευρεία αύξηση του κόστους των υπηρεσιών, κυρίως στα δίδακτρα των πανεπιστημίων και στις τιμές των σχολικών λεωφορείων. Η επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό οδήγησε πολλούς αναλυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους για το κόστος δανεισμού για το υπόλοιπο του έτους και να αμφισβητήσουν εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνεχίσουν τις τεράστιες μειώσεις των επιτοκίων.

Η τράπεζα αναγνώρισε τους κινδύνους από τα τρόφιμα και τη συμπεριφορά των τιμών στην ανακοίνωση της απόφασής της, προσθέτοντας όμως ότι «τα πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι συνθήκες της ζήτησης βρίσκονται σε αποπληθωριστικά επίπεδα».

Η λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, διαπραγματευόμενη 0,1% χαμηλότερα στα 41,985 ανά δολάριο ΗΠΑ στις 2:10 μ.μ. στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα η μηνιαία πτώση της να φτάσει περίπου το 0,9%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Bloomberg.

Η «μείωση κατά 100 μονάδες βάσης ήταν η πιο λογική πρόβλεψη με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου κινδύνου σημαντικής αύξησης των πολιτικών εντάσεων, που μπορεί να επιβαρύνει τη λίρα και να επιβραδύνει περαιτέρω τη διαδικασία αποπληθωρισμού», δήλωσε ο Piotr Matys, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην Touch Capital Markets Limited.