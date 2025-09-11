Τουρκία: «Γίγα» μείωση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας, κατά 2,5%

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε την Πέμπτη σε μια μεγάλη μείωση των βασικών της επιτοκίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Μετά από τη συνεδρίαση της νομισματικής επιτροπής της τράπεζας, ανακοινώθηκε πως το βασικό επιτόκιο μειώθηκε στο 40,5% από 43% που ήταν μέχρι σήμερα. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν να διαμορφωθεί στο 41%.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωσή της, η τράπεζα απέδωσε την απόφαση στην υποκείμενη τάση επιβράδυνσης του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Επανέλαβε τη δέσμευσή της να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο στόχο του 5% μεσοπρόθεσμα και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι συνθήκες της ζήτησης βρίσκονται σε επίπεδα αποπληθωρισμού. Οι τιμές των τροφίμων και των υπηρεσιών με υψηλή αδράνεια ασκούν ανοδική πίεση στον πληθωρισμό. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, η συμπεριφορά των τιμών και οι παγκόσμιες εξελίξεις συνεχίζουν να αποτελούν κινδύνους για τη διαδικασία αποπληθωρισμού», αναφέρεται στην απόφαση.

Το Bloomberg μετέδωσε πως η απόφαση έρχεται μετά από τις προτροπές του κεντρικού τραπεζίτης της Τουρκίας, Φατίχ Καραχάν, προς τους αναλυτές για να «κοιτάξουν» πέρα από τον γενικό πληθωρισμό, που παραμένει σε υψηλότατα επίπεδα στην Τουρκία (33% για τον Αύγουστο).

Σημειώνεται ακόμα πως οι αγορές καταγράφουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, με την ένταση μεταξύ των δικαστικών αρχών και του CHP -κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βασικός αντίπαλος του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν- να κλιμακώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πιέζοντας τα τουρκικά ομόλογα και τη λίρα στην αγορά συναλλάγματος.