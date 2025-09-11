Απώλειες για τον χρυσό την Πέμπτη, εν αναμονή των κεντρικών τραπεζών

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στις αποφάσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη νομισματική τους πολιτική.

Μετά τις 08:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,52% στα 3.662 δολάρια ανά ουγγιά. H spot τιμή του χρυσού έπεφτε 0,44% στα 3.624 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, η πλατίνα υποχωρούσε 0,75% στα 1.389 δολάρια.

ΕΚΤ και Fed

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα ανακοινώσει στις 15:15 την απόφαση της για τα επιτόκια στην Ευρωζώνη.

Η συντριπτική πλειονότητα των αναλυτών αναμένει πως η ΕΚΤ δεν θα αλλάξει τα βασικά της επιτόκια, αλλά περιμένει για «σημάδια» αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της ευρωτράπεζας και το εάν η επικεφαλής της, Κριστίν Λαγκάρντ, θα στείλει «σήματα» για χαλάρωση του κόστους δανεισμού μέσα στο 2025.

Στις ΗΠΑ, η προσοχή βρίσκεται στις ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού κατά τον Αύγουστο (στις 15:30).

Ενδεχόμενη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στην αμερικανική οικονομία θα πιέσει την ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) για ταχύτερες και μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων, ενόψει των σχετικών ανακοινώσεων που θα γίνουν στις 17 Σεπτεμβρίου από την Fed.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός συνήθως ευνοείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και τις προοπτικές για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.