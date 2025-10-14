Τι σηματοδοτεί το νέο ρεκόρ στο ασήμι

Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε αφιερώσει λίγο χρόνο στο ασήμι, καθώς η ανοδική του πορεία το είχε φέρει την προηγούμενη ημέρα πολύ κοντά στα 50 δολάρια/ουγγιά, επίπεδο που για λίγη ώρα το ξεπέρασε σε κάποια από τα διάφορα χρηματιστήρια εμπορευμάτων στα οποία διαπραγματεύεται. Αργότερα την Πέμπτη κατέβηκε πάλι προς τα 48 δολάρια, ενώ την Παρασκευή έφθασε μέχρι τα 47 δολάρια στο χρηματιστήριο Comex της Νέας Υόρκης, εν μέσω και της μεγάλης αναταραχής που προκάλεσαν οι αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τους δασμούς.

Η χθεσινή ημέρα όμως ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα απομακρύνθηκαν γρήγορα από τα χαμηλά της Παρασκευής και κινήθηκαν δυναμικά προς νέα υψηλά επίπεδα. Ο χρυσός ξεπέρασε εύκολα τα 4.100 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας ένα ακόμα ιστορικό υψηλό, κάτι που γίνεται τόσο συχνά που δεν μας κάνει εντύπωση πλέον. Ιστορικό υψηλό στο ασήμι όμως είχαμε να δούμε στην ουσία από το 1980, οπότε το χθεσινό του ρεκόρ είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Τα πράγματα είναι βέβαια κάπως μπερδεμένα σχετικά με την τιμή που είχε φτάσει τότε το μέταλλα.

Ψάχνοντας το διαδίκτυο βρίσκουμε πως το απόλυτο υψηλό στο Λονδίνο δεν έχει καταγραφεί στα αρχεία του χρηματιστηρίου LME, το μόνο που υπάρχει για την 18η Ιανουαρίου 1980 είναι η τιμή κλεισίματος δηλαδή τα 49,45 δολάρια/ουγγιά. Στο αμερικανικό χρηματιστήριο Comex έχει καταγραφεί το υψηλό των 50,35 δολαρίων/ουγγιά ενώ στην spot αγορά φαίνεται πως το υψηλό ήταν κοντά στα 51,23 δολάρια/ουγγιά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το απόλυτο υψηλό των 52,50 δολαρίων/ουγγιά είχε σημειωθεί στο Chicago Board of Trade, ένα χρηματιστήριο που δεν υπάρχει πλέον καθώς έχει απορροφηθεί από κάποιο άλλο. Χθες Δευτέρα, είναι βέβαιο πως καταρρίφθηκε το ρεκόρ στο Λονδίνο, όπου η τιμή στο LME ξεπέρασε τα 52 δολάρια, στο Comex, όπου έφθασε τουλάχιστον στα 50,59 και στην spot αγορά όπου έφθασε κοντά στα 52. Καθώς το Chicago Board of Trade δεν υφίσταται πλέον ως χρηματιστήριο, μπορούμε λοιπόν να πούμε με σιγουριά πως χθες Δευτέρα έπεσε ένα από τα ελάχιστα ρεκόρ σε τιμή μετάλλων που κατάφερε να κρατήσει πάνω από 45 χρόνια.

Το γιατί έγινε αυτό το ξέρουμε λίγο πολύ. Όπως είχαμε δει την Παρασκευή (Το ασήμι ακολουθεί την πορεία του χρυσού | Liberal.gr) το ασήμι έχει την τάση να ακολουθεί την γενική πορεία του χρυσού. Αφού ο χρυσός ανέβηκε δυνατά χθες, λογικό ήταν να γίνει το ίδιο και με το ασήμι. Μόνο που για το ασήμι δεν ήταν ένα από τα δεκάδες νέα ιστορικά υψηλά για το 2025, όπως έχει γίνει με τον χρυσό, αλλά για το πρώτο μετά το 1980.

Φυσικά, το ερώτημα που μας απασχόλησε την Παρασκευή, δηλαδή το αν το ασήμι θα καταφέρει να διασπάσει αποφασιστικά τα υψηλά του 1980 και να χαράξει την δική του ανοδική πορεία αφήνοντας πίσω του τον χρυσό, παραμένει. Καθώς δεν έχει συμβεί κάτι από την Παρασκευή μέχρι τώρα, η άποψή μας εξακολουθεί να είναι θετική για αυτό το ενδεχόμενο. Οι χθεσινές επιδόσεις του ασημιού την κάνουν ακόμα πιο θετική αν και γνωρίζουμε πως μία σημαντική πτωτική κίνηση θα μπορούσε να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή.

Οι παράγοντες που υποστηρίζουν την ανοδική κίνηση του ασημιού δεν έχουν εκλείψει. Ο φόβος που υπάρχει παγκοσμίως σχετικά με την απώλεια της αξίας των διεθνών νομισμάτων, την άνοδο του πληθωρισμού, τη συνεχή διόγκωση των κρατικών δανειακών υποχρεώσεων, δεν υποχώρησε σε τρεις ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για τη βιομηχανική ζήτηση, ιδίως από τον κλάδο της τεχνολογίας και ειδικότερα τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά πως περίπου το 50% της ζήτησης για το ασήμι έχει άμεση σχέση με την βιομηχανία και γενικότερα τον μεταποιητικό τομέα.

Πέρα από αυτά όμως, τα οποία λίγο πολύ είδαμε και την Παρασκευή, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο βραχυπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει το ασήμι ακόμα πιο υψηλά, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Αναφερόμαστε στο μεγάλο short squeeze στην αγορά του Λονδίνου, όπως το περιέγραψε το Bloomberg χθες το πρωί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του διεθνούς πρακτορείου, αυτές τις μέρες έχει μειωθεί πολύ η ρευστότητα στην αγορά του London Metals Exchange, καθώς η ποσότητα ράβδων ασημιού που βρίσκονται στις αποθήκες του είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Η συνεχής άνοδος των τελευταίων εβδομάδων αναγκάζει πολλούς συναλλασσόμενους που είναι short στην αγορά, δηλαδή έχουν πουλήσει συμβόλαια ασημιού περιμένοντας να κερδίσουν από την πτώση της τιμής του, να αναζητούν ασήμι σε φυσική μορφή προκειμένου να το παραδώσουν στο χρηματιστήριο. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολο, καθώς δεν μπορούν να δανειστούν ασήμι, όπως γίνεται συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όπως είπαμε, οι αποθήκες του LME έχουν αρχίσει να αδειάζουν ενώ ένα μεγάλο μέρος των ποσοτήτων που βρίσκεται σε αυτές ανήκει σε επενδυτές που δεν είναι πρόθυμοι να δανείσουν τους short sellers, οι οποίοι χρεώνονται πλέον υπέρογκους τόκους αν καταφέρουν να δανειστούν. Η δυσκολία αυτή οδηγεί κάποιους σε αναγκαστικές αγορές μέσω χρηματιστηρίου προκειμένου να μπορέσουν να κλείσουν την θέση τους και να αποφύγουν τις μεγάλες ζημιές. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να φέρουν ασήμι από τις ΗΠΑ, ναυλώνοντας για αυτόν τον λόγο ειδικά αεροπλάνα.

Ούτε αυτό όμως είναι πολύ εύκολο, καθώς πρόκειται για μία περίπλοκη διαδικασία που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας του κυβερνητικού shutdown που έχει ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου.

Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου και η ανάγκη κάποιων συναλλασσόμενων να βρουν με κάθε τρόπο ασήμι έχει δύο βασικές σοβαρές συνέπειες: οι συναλλασσόμενοι στο LME είναι πολύ επιφυλακτικοί και η απόσταση μεταξύ των εντολών αγοράς και των εντολών πωλήσεως έχει μεγαλώσει πολύ (bid/ask spread), γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, ενώ η υπερβάλλουσα ζήτηση έχει φέρει την τιμή του ασημιού στο χρηματιστήριο LME του Λονδίνου σε αναντιστοιχία με την τιμή του στα αμερικανικά χρηματιστήρια.

Την προηγούμενη Παρασκευή για παράδειγμα, σε κάποιες στιγμές η τιμή στο Λονδίνο ήταν μέχρι και 3 δολάρια πάνω από την αντίστοιχη της Νέας Υόρκης.

Δεν ισχυριζόμαστε φυσικά πως το ασήμι έφτασε σε νέα ρεκόρ λόγω των προβλημάτων στο LME. Η ζήτηση υπάρχει ήδη και από την μεριά των επενδυτών και από την μεριά της βιομηχανίας. Μπορεί όμως αυτά τα προβλήματα να είναι μία ένδειξη πως υπάρχει μία γενική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, η οποία αυτή την στιγμή εκδηλώνεται με αυτό τον τρόπο στο LME αλλά δεν θα περιοριστεί εκεί.

Αν ισχύει κάτι τέτοιο, κάτι που λογικά θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες, μπορεί η ανοδική διάσπαση των 50 δολαρίων/ουγγιά να αποτελέσει το εφαλτήριο για μία ακόμα πιο δυναμική κίνηση του ασημιού προς ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Όπως είχαμε πει την Παρασκευή, αν ξεπεραστούν τα 50 δολάρια, τότε μπορούμε να δούμε ... ασημένια πυροτεχνήματα. Σύντομα θα μάθουμε αν αυτά που συμβαίνουν στο Λονδίνο αποτελούν την πρώτη δόση τους.