Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την υποστήριξή του για μια σημαντική αλλαγή στο ημερολόγιο των αμερικανικών εταιρειών: τη μετατροπή της συχνότητας των εταιρικών εκθέσεων οικονομικών αποτελεσμάτων από τριμηνιαία σε εξαμηνιαία.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει δηλώσει ότι θα δώσει προτεραιότητα στην αλλαγή αυτή, απαιτεί επί του παρόντος από τις εταιρείες να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις κάθε 90 ημέρες, γεγονός που διαφοροποιεί τις ΗΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες απαιτούν εξαμηνιαία υποβολή εκθέσεων.

Η απαίτηση για τριμηνιαία υποβολή εκθέσεων θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1970 και οι επικριτές της, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase Τζέιμι Ντίμον και ο θρύλος των επενδύσεων Γουόρεν Μπάφετ, έχουν δηλώσει ότι ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας του κανόνα απειλεί την οικονομία των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές έχουν επισημάνει ότι η μετάβαση σε εξαμηνιαίες εκθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο αυστηρό έλεγχο των επιχειρήσεων, καθιστώντας ευκολότερο για τις εταιρείες να κρύψουν ή να καθυστερήσουν ανεπιθύμητα οικονομικά νέα.

Η ελκυστικότητα των αμερικανικών μετοχών ενδέχεται να υποστεί αρνητικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα, προειδοποίησαν, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο οι μετοχές της Wall Street συχνά διαπραγματεύονται με πριμ σε σχέση με τις διεθνώς εισηγμένες ομολόγους τους.

Σε μια σημείωση, οι αναλυτές της Wolfe Research προέβλεψαν ότι η διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής «θα πρέπει να παραταθεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αν όχι και περισσότερο», προσθέτοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να «ξεφουσκώσει» με βάση το μέγεθος της αντίδρασης που θα λάβει η SEC στη φάση «κοινοποίησης και σχολιασμού των κανόνων». Ωστόσο, οι στρατηγικοί ανέφεραν ότι αν αυτό παραμείνει προτεραιότητα για τον Τραμπ, η SEC θα προχωρήσει παρά την αντίθεση του κοινού.

«Οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι πιθανώς [μεγαλύτερες από] 50%», έγραψαν.

«Δεν είναι σαφές για εμάς ότι η μετάβαση από την τριμηνιαία στην εξαμηνιαία υποβολή εκθέσεων θα μειώσει μηχανικά τις συνολικές αποδόσεις. Η μετάβαση στην εξαμηνιαία υποβολή εκθέσεων θα απαιτούσε προφανώς μια προσαρμογή από τον κλάδο, αλλά δεν είναι προφανές σε ένα κενό ότι η τριμηνιαία υποβολή εκθέσεων είναι η μαγική συχνότητα για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων, και υποψιαζόμαστε ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα επιβιώσουν από την αλλαγή», υποστήριξαν.