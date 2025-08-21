Για μείωση των δασμών των αυτοκινήτων των ΗΠΑ προς τις Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, με αναδρομική ισχύ και από την 1η Αυγούστου, έκανε λόγο την Πέμπτη η Κομισιόν, δημοσιεύοντας τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς που επιτεύχθηκε προ εβδομάδων.
Ο Επίτροπος Εμπορίου της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, ανέφερε παράλληλα σε δήλωση του πως «η συμφωνία για το εμπόριο αποτελεί ένα πρώτο βήμα και θα μπορούσε να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου ώστε να καλύψει περισσότερους τομείς».
Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η ΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις για ορισμένους οικονομικούς κλάδους και σε αυτό το πλαίσιο εξαιρέθηκαν οι συζητήσεις γύρω από τον ψηφιακό κλάδο στις επαφές με τις ΗΠΑ.
Από την πλευρά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωση του πως η ΕΕ θα παρέχει «προτιμησιακή μεταχείριση» στα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι δασμός που εφαρμόζεται σε προϊόντα της ΕΕ (φαρμακευτικά, ημιαγωγοί, ξυλεία), δεν υπερβαίνει το 15%.
Για τους δασμούς στα αυτοκίνητα, η ΕΕ σημειώνει πως «σε αντίθεση με άλλους εμπορικούς εταίρους, το ανώτατο όριο του 15% δεν προστίθεται στους υφιστάμενους δασμούς του καθεστώτος του πλέον ευνοούμενου κράτους. Αντίθετα, τους περιλαμβάνει.
Όπου οι υφιστάμενοι δασμοί είναι ήδη 15% ή υψηλότεροι, δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί».
Μεταξύ των σημείων που ξεχωρίζουν στην κοινή δήλωση, βρίσκονται τα εξής:
- Η ΕΕ προτίθεται να καταργήσει τους δασμούς σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και να παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για τα θαλασσινά και τα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ
- Η ΕΕ προτίθεται να προμηθευτεί προϊόντα υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικής ενέργειας αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ
- Η ΕΕ επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να επενδύσουν οι εταιρείες της ΕΕ επιπλέον 600 δισ. δολάρια σε στρατηγικούς τομείς των ΗΠΑ έως το 20
- Η ΕΕ θα ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, εξασφαλίζοντας σταθερή προμήθεια τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ΗΠΑ για τα ευρωπαϊκά κέντρα υπολογιστών, αξίας τουλάχιστον 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
- Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ.
- Οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα για τη μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων όταν η ΕΕ θεσπίσει νομοθεσία για τη μείωση των δασμών