Για μείωση των δασμών των αυτοκινήτων των ΗΠΑ προς τις Ευρωπαϊκή Ένωση στο 15%, με αναδρομική ισχύ και από την 1η Αυγούστου, έκανε λόγο την Πέμπτη η Κομισιόν, δημοσιεύοντας τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς που επιτεύχθηκε προ εβδομάδων.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Κομισιόν, Μάρος Σέφκοβιτς, ανέφερε παράλληλα σε δήλωση του πως «η συμφωνία για το εμπόριο αποτελεί ένα πρώτο βήμα και θα μπορούσε να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου ώστε να καλύψει περισσότερους τομείς».

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η ΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις για ορισμένους οικονομικούς κλάδους και σε αυτό το πλαίσιο εξαιρέθηκαν οι συζητήσεις γύρω από τον ψηφιακό κλάδο στις επαφές με τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε ανακοίνωση του πως η ΕΕ θα παρέχει «προτιμησιακή μεταχείριση» στα θαλασσινά και γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ προτίθενται να διασφαλίσουν ότι οι δασμός που εφαρμόζεται σε προϊόντα της ΕΕ (φαρμακευτικά, ημιαγωγοί, ξυλεία), δεν υπερβαίνει το 15%.

Για τους δασμούς στα αυτοκίνητα, η ΕΕ σημειώνει πως «σε αντίθεση με άλλους εμπορικούς εταίρους, το ανώτατο όριο του 15% δεν προστίθεται στους υφιστάμενους δασμούς του καθεστώτος του πλέον ευνοούμενου κράτους. Αντίθετα, τους περιλαμβάνει.

Όπου οι υφιστάμενοι δασμοί είναι ήδη 15% ή υψηλότεροι, δεν θα επιβληθούν πρόσθετοι δασμοί».

Μεταξύ των σημείων που ξεχωρίζουν στην κοινή δήλωση, βρίσκονται τα εξής: