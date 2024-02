Τι πιστεύουν οι κορυφαίοι οικονομολόγοι για την προβληματική οικονομία της Κίνας

Η οικονομία της Κίνας παραπαίει. Η αγορά ακινήτων της καταρρέει, οι αποπληθωριστικές πιέσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και η χρηματιστηριακή της αγορά έχει περάσει μια ταραχώδη πορεία μέχρι στιγμής φέτος, με τον δείκτη CSI 300 να έχει χάσει περίπου το 40% της αξίας του από το «peak» που είχε κάνει το 2021.

Ρίχνοντας αλάτι στην πληγή, ο δείκτης PMI (Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών για τον τομέα της μεταποίησης στην Κίνα) για τον Ιανουάριο, που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας έδειξε ότι η μεταποιητική δραστηριότητα συρρικνώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, λόγω πτώσης της ζήτησης.

Το πλήθος των δυσμενών στοιχείων έχει κατά συνέπεια προκαλέσει ένα κύμα σκεπτικισμού απέναντι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Για παράδειγμα, η γερμανική εταιρεία χρηματοικονομικών υπηρεσιών Allianz, άλλαξε άρδην την αισιόδοξη εκτίμηση της για την κινεζική οικονομία, προβλέποντας τώρα ότι αυτή θα παρουσιάσει ανάπτυξη 3,9% κατά μέσο όρο μεταξύ 2025 και 2029. Πρόβλεψη πολύ χαμηλότερη αυτής του 5% που είχε γίνει πριν ξεσπάσει η πανδημία του COVID-19.

Ο πρώην αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Έσβαρ Πρασάντ, δήλωσε στο Nikkei Asia ότι «η πιθανότητα της πρόβλεψης ότι το ΑΕΠ της Κίνας θα ξεπεράσει μια μέρα αυτό των ΗΠΑ μειώνεται».

Στο μεταξύ, ο κορυφαίος οικονομολόγος και σύμβουλος της Allianz, Μοχάμεντ Ελ Εριάν υπογράμμισε τις «θλιβερές» επιδόσεις του Χρηματιστηρίου της Κίνας, σε σύγκριση με εκείνες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, σε ένα διάγραμμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφοντας πως «δείχνει τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των τριών αγορών μετοχών».

Deeper Deflation in China:

Per @markets (below), China’s consumer price index fell by more than the consensus forecast, accentuating concerns about the country getting stuck in a deflationary trap that undermines growth and complicates the much-needed economic reforms.#economy… pic.twitter.com/gWrKC1Hdyr