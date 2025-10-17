Τι δείχνουν τα μεγέθη της Morgan Stanley για την αμερικανική οικονομία

Ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους οι traders μετοχών της Morgan Stanley στο τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με τις άλλες μεγάλες επενδυτικές τράπεζες με τα έσοδα από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής να συμβάλλουν επίσης στη δυνατή κερδοφορία.

Τα έσοδα από το trading μετοχών αυξήθηκαν 35% στα $4,12 δις το τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν αύξηση 6,6%. Ξεπέρασαν και τα αντίστοιχα έσοδα της Goldman Sachs ($3,74 δις) που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούσε στη δραστηριότητα αυτή.

Η μετοχή της Morgan Stanley σκαρφάλωσε 6,8% την Τετάρτη στα $165,9.

Η Μorgan Stanley και η Bank of America ήταν οι τελευταίες από τις μεγάλες αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου. Προηγήθηκαν οι JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup και WellsFargo την Τρίτη.

Μετά από το καλύτερο δεύτερο τρίμηνο στην ιστορία της, οι traders της Morgan Stanley κατάφεραν να επαναλάβουν την επίδοση στο τρίτο με έσοδα ρεκόρ από τις υπηρεσίες του prime brokerage.

Οι συνάδελφοι τους στο χώρο του σταθερού εισοδήματος πέτυχαν αύξηση 8% σε ετήσια βάση, με τα συνολικά έσοδα από το trading να φτάνουν τα $6,29 δις.

O τομέας διαχείρισης πλούτου επίσης έφερε έσοδα $8,2 δις, πάνω από τα αναμενόμενα καθώς η επενδυτική τράπεζα αύξησε το ενεργητικό υπό διαχείριση κατά $81 δις.

Στόχος της Morgan Stanley που υιοθετήθηκε το 2023 είναι να αυξάνει τα νέα assets κατά $1 τρις κάθε τριετία. Για να τον πετύχει, η επενδυτική τράπεζα θα πρέπει να προσελκύσει άλλα $232 δις στο τελευταίο τρίμηνο του 2025, ποσό τριπλάσιο αυτού που κατάφερε στο τρίτο τρίμηνο.

Στη Wall Street όλοι οι κύλινδροι, τα επιχειρηματικά deals, το trading και οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων δουλεύουν σχεδόν στο full, παράγοντας δυνατά κέρδη στις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες.

Ολες ανακοίνωσαν έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς έφερε αυξημένη δραστηριότητα trading και δανεισμού από τα hedge funds και άλλους πελάτες για να έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε μετοχές. Η πολιτική του προέδρου Τραμπ αύξησε τη μεταβλητότητα, όχι όμως τόσο πολύ που να χαλάσει το πάρτι.

Με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές να αυξάνονται, τονώθηκε σημαντικά και η δραστηριότητα δανειοδοτήσεων. Συνεχίστηκαν επίσης οι μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης με καινούργιες υποδομές και νέα data centers. Όπως και την μεγαλύτερη στην ιστορία μοχλευμένη εξαγορά της εταιρείας Electronic Arts για $55 δις.

Σύμβουλος στο deal αυτό ήταν η Goldman Sachs. Για να ολοκληρωθεί χρειάστηκε χρηματοδότηση $20 δις από τη JPMorgan.

Πάντως η μεταβλητότητα, οι εμπορικές τριβές και ο πληθωρισμός μπορεί να επιστρέψουν και να επιφέρουν καίριο πλήγμα στον ενθουσιασμό στη Wall Street.

Όπως σχολίασε ο CFO της Citigroup Mark Mason σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα με τους δασμούς, αβεβαιότητα με τον πληθωρισμό και προοπτική χαμηλότερης ανάπτυξης.