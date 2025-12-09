Τι βλέπει ο γκουρού της Wall Street για τεχνολογία και S&P 500

Ο Ed Yardeni είναι παλιός γνωστός της Wall Street, αλλά και δικός μας. Το καλοκαίρι του 2021 είχαμε φιλοξενήσει τις απόψεις του πολύπειρου οικονομολόγου και στρατηγικού αναλυτή, ο οποίος εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Ο Ed Yardeni βλέπει τον S&P 500 να ξεπερνάει τις 5.000 μονάδες. Ας τον ακούσουμε λίγο | Liberal.gr). Αφού εργάστηκε σε μεγάλα ονόματα της χρηματοοικονομικής βιομηχανίας, στην Fed και το υπουργείο οικονομικών των ΗΠΑ, εδώ και πολλά χρόνια διευθύνει την Yardeni Research.

Η σταθερή μακροπρόθεσμη αισιοδοξία του, πολλές φορές κόντρα στις απόψεις πολλών άλλων συναδέλφων του, για τις παγκόσμιες και ειδικά τις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές από το 2009 και μετά έχει δικαιωθεί πανηγυρικά εκ του αποτελέσματος. Πέρα από τη γενική αισιοδοξία του, δικαιωμένη είναι και η προτίμησή του στον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς «κολοσσούς».

Έτσι λοιπόν, το κυριακάτικο σημείωμα των αναλυτών της εταιρείας του και η χθεσινή εμφάνισή του ιδίου στην τηλεόραση του Bloomberg, προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν τις διεθνείς αγορές. Όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχετικού άρθρου του διεθνούς πρακτορείου, «ο βετεράνος Yardeni τερματίζει το 15 ετών τεχνολογικό στοίχημα υποβαθμίζοντας τις Magnificent 7».

Παρακολουθώντας την, μάλλον σύντομη, συνέντευξή του τον ακούσαμε να λέει πως από το 2010 και μετά διατηρούσε σύσταση «overweight» για τους κλάδους της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών του δείκτη S&P 500. Αυτή η επιλογή της Yardeni Research ωφέλησε εντυπωσιακά τους πελάτες της εταιρείας, καθώς η υπεραπόδοση αυτών των κλάδων σε σχέση με τον δείκτη S&P 500 είναι πολύ μεγάλη για αυτό το διάστημα.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η διαφορά απόδοσης μεταξύ της επτάδας των μετοχών που έχουν γίνει γνωστές ως Magnificent 7 (Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Amazon). Όπως αναφέρεται στο άρθρο, ένας δείκτης που παρακολουθεί την απόδοση των Magnificent 7 σημειώνει άνοδο πάνω από 600% από το τέλος του 2019, ενώ η αντίστοιχη απόδοση για τον δείκτη S&P 500 είναι λίγο πάνω από 110%. Το παρακάτω διάγραμμα του Bloomberg, για το διάστημα από το 2015 έως τώρα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικό:

Ο Yardeni υποστήριξε, εξηγώντας αυτή την κίνηση, πως ανησυχεί πλέον για την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών της ομάδας Mag 7, καθώς από τη μία έχει ενταθεί πολύ ο μεταξύ τους ανταγωνισμός, σε μεγάλο βαθμό λόγω του αγώνα δρόμου που γίνεται για την κυριαρχία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και από την άλλη εμφανίζονται όλο και περισσότεροι ανταγωνιστές από το πουθενά.

Σαν σχετικό παράδειγμα νέου ανταγωνιστή ανέφερε την ξαφνική εμφάνιση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης της κινεζικής DeepSeek πριν περίπου έναν χρόνο και την πολύ πρόσφατη επανεμφάνισή της με νέα προϊόντα. Στον τομέα του μεταξύ τους ανταγωνισμού, ο Yardeni αναφέρθηκε στην πρόσφατη παρουσίαση των νέων εφαρμογών ΤΝ της Google και τις αμφιβολίες που δημιούργησαν για την πρωτοκαθεδρία της Sam Altman της OpenAI.

Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα εμείς μπορούμε να προσθέσουμε τις συνεχείς μετακινήσεις στελεχών του τομέα ΤΝ από την μία Mag 7 στην άλλη και βέβαια στη συνεχή αύξηση των νέων επενδύσεων για τις υποδομές του τομέα.

Είναι φανερό λοιπόν πως η Yardeni Research εκτιμά πως τα τεράστια περιθώρια κέρδους των εταιρειών της ομάδας Magnificent 7 δεν θα καταφέρουν να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι αποσύρει την σύσταση overweight όχι μόνο για τις επτά τεχνολογικές αδελφές.

Το ίδιο κάνει και για τους κλάδους της τεχνολογίας και των επικοινωνιών (Information Technology και Communication Services). Στην συνέντευξή του ο Yardeni επισήμανε πως μετά την μεγάλη άνοδο των τελευταίων ετών οι μετοχές των δύο αυτών κλάδων αντιπροσωπεύουν πλέον το 45% της συνολικής αξίας των μετοχών που συμμετέχουν στον δείκτη S&P 500, χωρίς τα κέρδη τους να είναι το ίδιο μεγάλα, πράγμα που σημαίνει πως είναι μάλλον ακριβοί.

Είπε επίσης και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τον παραπάνω δείκτη και τις σταθμίσεις των επί μέρους κλάδων στα χαρτοφυλάκια που προτείνει στους πελάτες της η Yardeni Research.

Καθώς οι δύο κλάδοι που μόλις αναφέραμε παύουν να έχουν μεγαλύτερο βάρος, την θέση τους στους προτιμώμενους κλάδους παίρνουν αυτοί της βιομηχανίας, των χρηματοοικονομικών και των υπηρεσιών υγείας (Industrials, Financials και Health Care).

Εκτός από την ανησυχία για τη μελλοντική πορεία των κερδών των Magnificent 7, αξιοσημείωτη είναι και η εκτίμησή του πως από τις μεγάλες επενδύσεις στον χώρο της ΤΝ που κάνουν οι μεγάλες 7 τεχνολογικές εταιρείες, ωφελημένες θα βγουν όλες οι άλλες μετοχές που συμμετέχουν στον δείκτη S&P 500, οι υπόλοιπες 493 (the impressive 493), όπως είπε χαρακτηριστικά ο Yardeni.

Ο πολύπειρος στρατηγικός αναλυτής αναφέρθηκε και σε κάτι πιο γενικό, δηλαδή στο πώς θα πρέπει να προσεγγίζουν οι επενδυτές τις αμερικανικές μετοχές σε σχέση με τις υπόλοιπες στον κόσμο.

Υποστήριξε πως αυτή τη στιγμή δεν έχει πλέον νόημα για κάποιον επενδυτή να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές απ’ ότι στις υπόλοιπες παγκόσμιες, προσθέτοντας πως η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών στα αμερικανικά χρηματιστήρια είναι κοντά στο 65% του συνόλου της αξίας όλων των παγκόσμιων μετοχών.

Αυτό σημαίνει πως στα χαρτοφυλάκια που ακολουθούν τον παγκόσμιο δείκτη MSCI δεν υπάρχει κανείς λόγος για να δώσει κάποιος περισσότερο βάρος στις αμερικανικές μετοχές απ’ όσο ήδη δίνει ο δείκτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η φετινή υπεραπόδοση των παγκόσμιων μετοχών σε σχέση με τις αμερικανικές, το αδύναμο δολάριο και η ανθεκτικότητα των παγκόσμιων εταιρικών κερδών είναι μία σαφής ένδειξη πως δεν υπάρχει λόγος να είναι κανείς overweight στην Αμερική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Με λίγα λόγια, ο Ed Yardeni και οι συνεργάτες του στην Yardeni Research υποστηρίζουν πως κάποια από τα βασικότερα στοιχεία ενός επιτυχημένου διεθνούς χαρτοφυλακίου μετοχών για τα τελευταία χρόνια, η προτίμηση στις ΗΠΑ, στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα και στις Magnificent 7, δεν πρέπει πλέον να αποτελούν οδηγούς για τους διεθνείς επενδυτές.

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ο Yardeni και οι συνεργάτες του θα δικαιωθούν για τις εκτιμήσεις τους. Η ιστορία έχει δείξει πάντως πως ακόμα και αν αργήσει λίγο, η δικαίωσή τους είναι η πιθανότερη κατάληξη, ακόμα και αν δεν έρθει πολύ σύντομα.