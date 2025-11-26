Thanksgiving Dinner: Το Χρηματιστήριο της γαλοπούλας δείχνει πτώση των τιμών κατά 5% στις ΗΠΑ

Ο δείκτης του κόστους του Δείπνου της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, αποτελεί ένα ανεπίσημο βαρόμετρο για τους Αμερικανούς πολίτες. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν λέγαμε ότι το κόστος του μενού του Δείπνου της Ημέρας των Ευχαριστιών, που στηρίζεται κατά βάση στην ψητή γαλοπούλα και διάφορα συνοδευτικά, αντιμετωπίζεται ως ένα ασφαλές κριτήριο για την πορεία του κόστους ζωής των Αμερικανών.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών που εορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου είναι μια από τη μεγαλύτερες εορτές στη Βόρεια Αμερική. Έχει μια βαθιά ιστορία που ξεκινάει κατ’ άλλους από την Φλόριντα το 1565 και κατ’ άλλους από το Τέξας το 1598. Σαν επίσημη ετήσια εορτή θεσπίστηκε το 1789 από τον Τζορτζ Ουάσιγκτον. Και το δείπνο που επακολουθεί ταυτίζεται με την αγάπη, τη δύναμη της οικογένειας και τη συμμετοχή ακόμα και ξένων στην γιορτή.

Στην χώρα λοιπόν, που λατρεύει τα στατιστικά στοιχεία και επεξεργάζεται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, το Δείπνο της Ημέρας των Ευχαριστιών, παρακολουθείται σαν κέντρο κόστους από το American Farm Bureau Federation (AFBF) ήδη από το 1986 σε ετήσια βάση όπως βλέπουμε στον ακόλουθο πίνακα. Ουσιαστικά παρ’ όλο που δεν παρακολουθείται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) ή το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), αποτελεί έναν πρακτικό δείκτη που αντικατοπτρίζει την ευρύτερη κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Και πριν από τον ετήσιο προσδιορισμό της τελικής τιμής του Δείπνου των Ευχαριστιών από την AFBF, προηγούνται πολλές αναλύσεις σχετικά με το εκτιμώμενο κόστος. Αναλύσεις, και προβλέψεις που συντάσσονται από τράπεζες, εταιρείες συμβούλων, αλλά και αλυσίδες πολυκαταστημάτων.

Σύμφωνα λοιπόν, με την τράπεζα Wells Fargo, το κόστος του «εμπλουτισμένου» φετινού δείπνου για 10 άτομα θα κυμαίνεται ανάμεσα στα $80 και $95, με το κόστος ανά άτομα να είναι από $8 έως $9,5. Σύμφωνα με την Empower το κόστος βρίσκεται στα $73,1 και $7,3 αντιστοίχως. Η Deloitte υπολογίζει το κόστος ενός δείπνου 8 ατόμων στα $76,50 και ανά άτομο στα $9,65. Και η Walmart Holiday Bundle, εκτιμά το κόστος ενός «απλού» δείπνου 10 ατόμων στα $40,00 και ανά άτομο στα $4. Οι «New York Times» εκτιμούν ότι το κόστος θα επηρεαστεί σημαντικά από τον ιό των πουλερικών.

Η American Farm Bureau Federation's στην δική της «επίσημη» ετήσια έρευνα που δημοσιεύει για 40ή συνεχή φορά, εκτιμά ότι το κόστος ενός μέσου τυπικού δείπνου των 10 ατόμων βρίσκεται στα $55,18 και ανά άτομο στα $5,2. Σημειώνοντας μια υποχώρηση στην τιμή του, κατά 5% σε σχέση με τα $58,08 της αντίστοιχης Ημέρας των Ευχαριστιών του 2024.

Βέβαια, αυτός είναι ο μέσος όρος του κόστους. Με την υψηλότερη τιμή του Thanksgiving Dinner να καταγράφεται στις Δυτικές Πολιτείες με $5,91 ανά άτομο και με την χαμηλότερη στον Αμερικανικό Νότο με $5,17.

Πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή, μπορούμε να παρακολουθήσουμε το αρχικό κόστος του 1986 σύμφωνα με το AFBF και ακολούθως την διαδρομή του κόστους από το 2018 μέχρι σήμερα.

1986 - $2,87

2018 - $4,89

2019 - $4,89

2020 - $5,29 (+8,2%)

2021 - $5,39 (+1,9%)

2022 - $6,41 (+20%)

2023 - $6,12 (-4,5%)

2024 - $5,81 (-5,0%)

2025 - $5,20 (-5,0%)

Στη συζήτηση για το κόστος του Thanksgiving Dinner, ενεπλάκη ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με το Associated Press News, προχώρησε στην εκτίμηση ότι το κόστος του 2025 θα είναι χαμηλότερο κατά -25% από το 2024, παρ’ όλο που η μέση αύξηση των τιμών των τροφίμων βρίσκεται στο +2,7%.

ΥΓ. Η αλήθεια είναι ότι θα είχε ενδιαφέρον να υπάρξει και μια ακριβής ετήσια καταγραφή του κόστους του εγχώριου πασχαλινού γεύματος, για παράδειγμα. Και μια σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Διότι αν βασιστούμε στα κλασσικά και παραδοσιακά ρεπορτάζ σχετικά τις «υπερπτήσεις» των τιμών του αρνιού και τις υπερβολές για την ακρίβεια των υπόλοιπων εδεσμάτων, τότε το έθιμο της σουβλίσματος θα έπρεπε να έχει καταργηθεί προ πολλού και ο οβελίας θα αποτελούσε όνειρο θερινής νυκτός για τους Έλληνες καταναλωτές.