Το τετραπλό ρεκόρ της Wall Street και η επόμενη μέρα

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, για πρώτη φορά φέτος, ενίσχυσε το κλίμα των αγορών παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι η κίνηση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη και ο πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, υιοθέτησε συγκρατημένη στάση αναφορικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων. Για μια «δύσκολη κατάσταση» που έχει βρεθεί να αντιμετωπίζει η Federal Reserve έκανε λόγο ο διοικητής της τράπεζας Τζερόμ Πάουελ περιγράφοντας την κατάσταση της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι στον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι στην απασχόληση είναι καθοδικοί.

«Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των αγαθών από τους δασμούς χωρίς να έχουμε μεγάλες μεταβολές ακόμα αλλά περιμένουμε αυτό να συνεχιστεί το υπόλοιπο του έτους και στη συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο ο ευρύτερος αντίκτυπος μένει να φανεί. Μια εκτίμηση για τους δασμούς είναι ότι θα έχουν βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο, αλλά μπορεί επίσης ο αντίκτυπος να είναι πιο επίμονος και αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει να διαχειριστούμε», ανέφερε ο Πάουελ στη συνέντευξη Τύπου της τράπεζας μετά τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Επίσης, τόνισε ότι η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας είναι ξεκάθαρη ως αποτέλεσμα και των αλλαγών που έχουν γίνει στην κυβερνητική πολιτική για το μεταναστευτικό: «Σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε για την εκπλήρωση του στόχου για μέγιστη απασχόληση στο πλαίσιο της διπλής μας αποστολής. Συνεχίζουμε να περιμένουμε να αυξηθεί ο πληθωρισμός, αλλά βλέπουμε μικρότερες πιθανότητες για ένα πληθωριστικό σπιράλ με διάρκεια και σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους στην απασχόληση». Μάλλον οι δείκτες κάτι άλλο κατάλαβαν, ως είθισται τους τελευταίους μήνες και έγραψαν το τετραπλό ρεκόρ τους που σύμφωνα με τη στατιστική έχει εμφανισθεί 25 φορές τα τελευταία 100 χρόνια και έπειτα ακολούθησε κάτι συνταρακτικό, αλλά στη νέα εποχή που διανύουμε τα πάντα ανατρέπονται!

Οι επενδυτές στέκονται στο 80% της ιστορικότητας που δείχνει ότι στους 10 κύκλους νομισματικής χαλάρωσης από το 1982 που η Fed ξεκινούσε ή έκανε επανέναρξη των μειώσεων, ο δείκτης S&P500 κέρδιζε 11% κατά μέσο όρο στο 12μηνο που ακολουθούσε. O δείκτης σημείωσε άνοδο στους οκτώ από τους 10 κύκλους. Μόνο δύο περιπτώσεις που το ξεκίνημα των επιτοκιακών μειώσεων συνέπεσε με ύφεση της οικονομίας, το 2001 και το 2007, ο S&P500 σημείωσε πτώση 13,5% και 23,9% αντίστοιχα.

Ενίσχυση από το deal Intel/Nvdia

Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη, σημαντική ώθηση έδωσε το νέο για το «mega deal», που ανακοινώθηκε με την Nvidia και την Intel (+30%), όπου η Nvdia αναμένεται να επενδύσει 5 δισ. δολ. στην αμερικανική εταιρεία τσιπ για την από κοινό δημιουργία data center και προϊόντων PC. (Σε άρθρο μου στις 3/3 είχα αναφερθεί στην επόμενη ημέρα της Intel με μια ρητορική ερώτηση για το «εάν η παλιά υπέροχη δείξει αν αξίζει να επανέλθει στην παλιά ηγετική της θέση. Στη «αμερικανικό όνειρο» της Wall Street όλα είναι πιθανά!»)

Η απόφαση αυτήν έρχεται έπειτα από την κίνηση του Πεκίνου να μπλοκάρει τις πωλήσεις και του δεύτερου ειδικά σχεδιασμένου για την Κίνα chip της Nvidia, αποκλείοντας πλήρως την αμερικανική εταιρεία από την κινεζική αγορά. Η εξέλιξη, που αποκάλυψαν πρώτοι οι Financial Times, ερμηνεύεται από αναλυτές ως απόδειξη ότι η Κίνα αισθάνεται πια πιο σίγουρη για την αυτάρκεια στον τομέα των ημιαγωγών και ταυτόχρονα προσπαθεί να δημιουργήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Huawei παρουσίασε νέο υπολογιστικό σύστημα με δικά της Ascend chips, τα οποία σε ορισμένα metrics φέρονται να ξεπερνούν τις αντίστοιχες λύσεις της Nvidia.

Επίσης, και η Alibaba, η Baidu και start-ups όπως η DeepSeek δοκιμάζουν και ήδη χρησιμοποιούν εγχώριους επεξεργαστές για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους. Ωστόσο, παραμένουν μεγάλα εμπόδια, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα των κινεζικών εταιρειών είναι ακόμα περιορισμένη, αν και η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να τριπλασιαστεί την επόμενη χρονιά. Στο ίδιο μήκος κύματος η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει 2 δισ. λίρες (2,7 δισ. δολάρια) για να στηρίξει τη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με αρκετά venture capital funds, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Λήξη συναγερμού για S&P 500;

Μια γρήγορη ματιά στην τεχνική εικόνα των δεικτών, κυρίως του S&P 500, δείχνουν λήξη συναγερμού από τον Ιούλιο, όπου ο πενηντάρης πήρε ανοδική πορεία και απομακρύνθηκε από τον 200άρη σε απόσταση ασφαλείας.

Τι συμβαίνει με τον DAX;

Σε αντίθεση με τον S&P 500 ο δείκτης Dax ακολουθεί διαφορετική πορεία, και βρίσκεται σε επικίνδυνη φάση, εάν δεν περάσει άμεσα επάνω από τον κινητό των 50 ημερών. Η επόμενη εβδομάδα θα καθορίσει την πορεία.

Στα θετικά για να ακολουθήσει την Wall Street η αναβάθμιση των προβλέψεων της ΕΚΤ για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2025, η οποία ανέβηκε στο 1,2% από 0,9% πέρυσι, λόγω της «ανθεκτικότητας της εγχώριας ζήτησης», όπως ανέφερε η πρόεδρος, Christine Lagarde. Και φυσικά η έγκριση από το γερμανικό κοινοβούλιο του πρώτου ετήσιου προϋπολογισμού της χώρας με την ψήφιση των ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, εξασφαλίζοντας ρεκόρ επενδύσεων για την αναζωογόνηση της οικονομίας και ισχυρή δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 116 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε ένα ταμείο υποδομών ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε μια εξαίρεση από τους κανόνες για το χρέος για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκε τον Μάρτιο.

Στα αρνητικά (δε θα αναφερθώ στη Γαλλία- είναι σαν να μην υπάρχει!), οι δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, που δήλωσε ότι η Γερμανία «ζει πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια» (κάτι μου θυμίζει αυτό), με τους ειδικούς πλέον να προειδοποιούν ότι η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μεγάλη οικονομική καταστροφή χωρίς οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ο Γερμανός ηγέτης δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε πάνω από 31% του ΑΕΠ, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη «επώδυνων» μέτρων λιτότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν οποιαδήποτε μελλοντική προοπτική. Να τονίσω ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των συντάξεων ύψους 400 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 10 χρόνια. Όλα αυτά φυσικά καμία σχέση με τον δείκτη Dax, για να μην ξεχνιόμαστε.

Μπορεί ο λαός να πεινάει αλλά ο δείκτης να ανεβαίνει από τις «υπέροχες αμυντικές» και εάν χρειαστεί βάζουμε και μια νέα εισαγωγή για να διατηρήσουμε την «πλασματική εικόνα της ευφορίας»! Μόνο που η ευφορία των αγορών, εάν εξαιρέσουμε την Wall Street (περίπου το 50% των πολιτών ασχολείται με τις αγορές), δεν περνάει στον Γερμανό πολίτη!

Η τράπεζα της Ιαπωνίας πουλάει μετοχές

Μπορεί η ΕΚΤ και η FED να στηρίζουν τις μετοχές, ωστόσο η εστίαση την Παρασκευή ήταν στην Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία διατήρησε το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στο 0,5% και ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει την πώληση των μετοχών της σε ETF (ανταλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια) και REITs (επενδυτικά ταμεία ακινήτων), μία απόφαση που σήμανε ανησυχία στους επενδυτές. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ανέτρεψε τα αρχικά του κέρδη και σημείωσε πτώση 1% αφού είχε αυξηθεί σχεδόν κατά το ίδιο ποσοστό φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό των 45.852,75 μονάδων νωρίτερα στην ημέρα.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας είχε αποτελέσει έναν αξιόπιστο μεγάλο αγοραστή ETF, παρέχοντας έτσι συνεχής υποστήριξη στη ζήτηση των βασικών δεικτών. Είναι κάτι παρόμοιο με την είσοδο των ΗΠΑ στην Intel, αλλά και με την επερχόμενη στήριξη που θα έλθει όταν ανοίξουν οι «Ασκοί του Αιόλου» και οι κεντρικές τράπεζες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη!

Πριν από την απόφαση, η Morgan Stanley είχε εκτιμήσει ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας κατείχε ETFs αξίας 79,5 τρισ. γιεν, εκ των οποίων περίπου 53,4 τρισ. γιεν ήταν σε ETFs συνδεδεμένα με τον δείκτη TOPIX και 24,6 τρισ. γιεν σε κεφάλαια συνδεδεμένα με τον δείκτη Nikkei, σημαίνοντας ότι οποιαδήποτε πώληση θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την αγορά.

Με τις αγορές να απέχουν πολύ από μια κρίση, παρόλο που διανύουμε άπειρες σε οικονομικό και γεωπολιτικό πεδίο και οι αβεβαιότητες έχουν χτυπήσει βαθύ κόκκινο, τα στοιχήματα είναι υπέρ του 80% των περιπτώσεων όπου ο S&P 500 θα γράψει εκ νέου νέα υψηλά και ολόκληρη η επενδυτική κοινότητα θα ακολουθήσει, με την πεποίθηση ότι θα προλάβει αυτό που έρχεται μια ημέρα πριν έρθει!

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.